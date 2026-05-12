Francia cambia las normas: encuentran un extraño grupo sanguíneo que de momento sólo tiene 1 mujer en el mundo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Investigadores franceses han identificado un nuevo grupo sanguíneo, llamado "Gwada negativo", hasta ahora presente solo en una mujer originaria de Guadalupe. El hallazgo fue confirmado por el Establecimiento Francés de Sangre y reconocido internacionalmente, elevando a 48 el número de sistemas sanguíneos oficialmente catalogados. La paciente es incompatible con cualquier otra persona para transfusiones, ya que su grupo sanguíneo es único debido a una mutación genética heredada de ambos padres. El descubrimiento es clave para mejorar la atención médica de personas con perfiles sanguíneos extremadamente raros y motiva la búsqueda de casos similares en otros países.

La medicina acaba de sumar una nueva rareza a la historia de los grupos sanguíneos. Un equipo de investigadores franceses ha identificado un tipo de sangre jamás visto hasta ahora y cuya portadora conocida es únicamente una mujer originaria de Guadalupe, territorio francés del Caribe.

El hallazgo ha sido confirmado oficialmente por el Establecimiento Francés de Sangre, conocido como EFS, después de varios años de investigaciones y análisis genéticos avanzados. El nuevo sistema sanguíneo ha recibido el nombre de "Gwada negativo", en referencia al origen caribeño de la paciente.

La Organización Internacional de Transfusión Sanguínea reconoció este descubrimiento a comienzos de junio durante una reunión científica celebrada en Milán. Con esta incorporación, el catálogo mundial de sistemas de grupos sanguíneos asciende ya hasta los 48 reconocidos oficialmente.

La historia comenzó hace 15 años, cuando la mujer acudió a unas pruebas rutinarias antes de someterse a una intervención quirúrgica en París. Durante el análisis, los especialistas detectaron un anticuerpo completamente desconocido que llamó inmediatamente la atención de los investigadores franceses.

En aquel momento, la tecnología disponible no permitía profundizar demasiado en el caso. Según explicó el biólogo médico Thierry Peyrard, integrante del equipo científico responsable del hallazgo, los recursos eran insuficientes para comprender qué provocaba aquella reacción sanguínea tan extraña.

Secuenciación

La situación cambió en 2019 gracias al desarrollo de las técnicas modernas de secuenciación masiva de ADN. Los investigadores lograron identificar entonces una mutación genética específica que explicaba la aparición de este grupo sanguíneo extremadamente raro y completamente distinto a los catalogados anteriormente.

Los científicos determinaron además que la paciente heredó el gen mutado tanto de su padre como de su madre. Esa combinación genética excepcional habría dado lugar a un perfil sanguíneo único que, hasta el momento, no ha aparecido en ninguna otra persona estudiada.

Los expertos consideran que la mujer podría ser literalmente incompatible con cualquier otro ser humano para una posible transfusión. De hecho, Peyrard afirmó que actualmente es "la única persona del mundo compatible consigo misma", una circunstancia extraordinaria incluso dentro de la hematología especializada.

El nombre "Gwada negativo" fue elegido porque resultaba sencillo de pronunciar en distintos idiomas y mantenía un vínculo directo con las raíces de la paciente. El término ha convencido rápidamente a la comunidad científica implicada en la investigación internacional sobre grupos sanguíneos raros.

El EFS ha explicado que este tipo de descubrimientos resulta fundamental para mejorar la atención médica de pacientes con perfiles sanguíneos extremadamente poco frecuentes. Los investigadores continúan buscando posibles casos similares en otros países gracias a los avances recientes en genética molecular.