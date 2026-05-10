India descubre una serpiente prehistórica de hasta 15 metros y reabre la lucha por el título del mayor gigante terrestre

Las claves

Las claves Generado con IA Descubren en India a Vasuki indicus, una serpiente prehistórica que pudo medir entre 11 y 15 metros de largo y pesar cerca de una tonelada. El fósil, hallado en una mina de Gujarat, corresponde a la familia extinta Madtsoiidae y vivió hace unos 47 millones de años, durante el Eoceno medio. Vasuki indicus sería un depredador robusto y lento, cazando por emboscada en bosques pantanosos del oeste de India, junto a peces, tortugas y cocodrilos. El hallazgo reabre el debate sobre la mayor serpiente conocida, ya que Vasuki indicus rivalizaría en tamaño con la famosa Titanoboa de Colombia.

India acaba de entrar con fuerza en una de las grandes comparaciones de la paleontología reciente: la batalla por la serpiente más grande conocida. El hallazgo se llama Vasuki indicus y procede de una mina de lignito de Gujarat.

La especie vivió hace unos 47 millones de años, durante el Eoceno medio, en un mundo mucho más cálido que el actual. El estudio publicado en Scientific Reports estima que pudo medir entre 11 y 15 metros de largo.

Esa horquilla la coloca directamente entre las mayores serpientes descritas por la ciencia. No es una afirmación menor: en el extremo alto de la estimación, Vasuki indicus rivalizaría con Titanoboa, la célebre serpiente gigante descubierta en Colombia.

El animal pudo alcanzar entre 36 y 49 pies de longitud y pesar alrededor de una tonelada, con un cuerpo ancho y cilíndrico. Unas dimensiones totalmente aterradoras si tenemos en cuenta las dimensiones humanas.

La comparación con las grandes pitones o anacondas actuales ayuda a imaginar su aspecto, aunque se queda corta. Vasuki indicus no habría sido una serpiente rápida y fina, sino un depredador robusto, lento y construido para la fuerza.

Un rival digno de la titanoboa

El fósil se identificó a partir de 27 vértebras recuperadas en la Formación Naredi, en el distrito de Kutch, al oeste de India. Esa limitación explica por qué los científicos hablan de estimaciones y no de una medida exacta.

Ahí está el matiz más importante. Vasuki indicus no destrona de forma indiscutible a Titanoboa, porque el tamaño de estos animales se reconstruye con modelos comparativos a partir de restos incompletos. El margen de error sigue siendo decisivo y por supuesto, podrían haber sido mucho más grandes.

Lo que sí parece claro es que el ejemplar indio pertenece a la familia extinta Madtsoiidae. Los autores del estudio lo describen como la mayor madtsoiida conocida hasta ahora, una línea de serpientes que tuvo una larga historia evolutiva.

El entorno también importa. El trabajo sitúa a Vasuki indicus en un intervalo climático cálido, con temperaturas medias estimadas en torno a los 28 grados. Ese tipo de condiciones favorece la presencia de reptiles de gran tamaño.

Este colosal animal habría vivido en bosques pantanosos del oeste de India, junto a peces, tortugas, cocodrilos y otros animales de ecosistemas húmedos y muy productivos.

Su forma de cazar probablemente era la de un gran constrictor de emboscada. No necesitaba perseguir a gran velocidad, sino esperar, atacar desde cerca y usar una musculatura enorme para inmovilizar a sus presas.

Ese perfil lo convierte en un monstruo real, no en una fantasía cinematográfica. La paleontología no está hablando de una criatura exagerada para el espectáculo, sino de un animal reconstruido a partir de huesos, medidas y comparaciones anatómicas.

El nombre también tiene fuerza simbólica. Vasuki alude al rey serpiente de la tradición hindú, asociado al dios Shiva, mientras que indicus remarca su origen indio. La denominación encaja con la escala casi mítica del hallazgo.