Hantavirus, última hora del brote en el MV Hondius | Desembarco del crucero y evacuación de los pasajeros españoles, en directo

El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ha dejado hasta el momento 3 fallecidos y cinco personas contagiadas.

Tras la llegada del barco a Tenerife, los pasajeros están siendo evacuados a sus respectivos países mediante un protocolo especial, diseñado para evitar cualquier contacto con la población local, y cuyo último vuelo se espera que salga el lunes con destino Australia.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.

Su letalidad, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%. En 2025, en América, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes. No obstante, Sudáfrica ha identificado la nueva cepa de los Andes, más peligrosa porque sí provoca el contagio entre humanos.

¿Qué protocolo de actuación se seguirá con los pasajeros españoles del MV Hondius?

El protocolo de actuación, basado en los criterios de la OMS, establece un marco de vigilancia para los 14 pasajeros españoles expuestos al virus. Tras aterrizar en Tenerife, serán conducidos a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y, posteriormente, al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Allí deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 42 días, durante la que permanecerán en aislamiento individual y sin recibir visitas. En ese periodo se les practicará una prueba PCR a su llegada y otra siete días después.

Además, estarán sometidos a vigilancia activa, con controles de temperatura dos veces al día para detectar cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

En caso de que alguno de los pasajeros dé positivo, será ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) hasta recibir el alta clínica.

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