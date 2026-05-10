Hantavirus, última hora del brote en el MV Hondius | Desembarco del crucero y evacuación de los pasajeros españoles, en directo
El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, ha fondeado en Tenerife, donde la UME ha trasladado a los primeros pasajeros españoles hacia Madrid.
Las autoridades prepararon tres anillos de seguridad y un corredor sanitario de 10 km hasta el aeropuerto de Tenerife para repatriar a 147 personas de 23 países sin contacto con la población civil.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canarias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ha dejado hasta el momento 3 fallecidos y cinco personas contagiadas.
Tras la llegada del barco a Tenerife, los pasajeros están siendo evacuados a sus respectivos países mediante un protocolo especial, diseñado para evitar cualquier contacto con la población local, y cuyo último vuelo se espera que salga el lunes con destino Australia.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
Su letalidad, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%. En 2025, en América, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes. No obstante, Sudáfrica ha identificado la nueva cepa de los Andes, más peligrosa porque sí provoca el contagio entre humanos.
¿Qué protocolo de actuación se seguirá con los pasajeros españoles del MV Hondius?
El protocolo de actuación, basado en los criterios de la OMS, establece un marco de vigilancia para los 14 pasajeros españoles expuestos al virus. Tras aterrizar en Tenerife, serán conducidos a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y, posteriormente, al Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Allí deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 42 días, durante la que permanecerán en aislamiento individual y sin recibir visitas. En ese periodo se les practicará una prueba PCR a su llegada y otra siete días después.
Además, estarán sometidos a vigilancia activa, con controles de temperatura dos veces al día para detectar cualquier síntoma compatible con la enfermedad.
En caso de que alguno de los pasajeros dé positivo, será ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) hasta recibir el alta clínica.
-Tenerife activa un operativo de alta seguridad para evacuar a los pasajeros del MV Hondius: "Hay que correr; el lunes será tarde"
-Del avión al Gómez Ulla: los puntos críticos donde la cadena de contención podría fallar en el traslado de los 14 españoles
-Sánchez impone al Gobierno de Canarias la acogida del Hondius pese a la negativa de Clavijo de autorizar el fondeo en Tenerife
-
Hantavirus, en directo | Mónica García defiende el operativo del MV Hondius y pide evitar “alarmismos” sobre la evacuación
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha restado importancia este domingo a la polémica política generada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras no autorizar el fondeo del MV Hondius en La Laguna, y ha asegurado que el Gobierno está centrado en garantizar el éxito del operativo y la protección de la salud pública.
Durante una comparecencia en el puerto de Granadilla, García ha señalado que “cualquier desinformación, polémica o alarmismo” perjudica las medidas sanitarias y ha defendido que la evacuación de los pasajeros se está desarrollando “con total seguridad” y sin contacto con la población local.
La ministra ha reconocido que el dispositivo, coordinado con 23 países y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha encontrado “muchas dificultades” por parte del Ejecutivo canario, aunque ha destacado la colaboración “leal” de los equipos técnicos de la comunidad autónoma.
Asimismo, ha subrayado que España está siguiendo todos los protocolos acordados desde el inicio de la crisis y ha confirmado que el repostaje del crucero se realizará este lunes por la mañana fuera del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en un momento en el que no habrá desembarco de pasajeros para garantizar la seguridad de la operación.
-
Hantavirus, última hora del brote | Sanidad y la OMS aseguran que el desembarco del MV Hondius se desarrolla con normalidad
Los ministros de Sanidad, Mónica García; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, han destacado que el operativo de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius en Tenerife se está desarrollando “con toda normalidad” y bajo estrictas medidas de seguridad.
Los catorce españoles fueron los primeros en abandonar el barco y ya viajan rumbo a Madrid, mientras que durante la jornada continuará la evacuación de pasajeros de otros países como Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos.
La ministra de Sanidad ha explicado que tanto los pasajeros como la tripulación permanecen asintomáticos tras las evaluaciones realizadas por Sanidad Exterior y que, una vez en el Hospital Gómez Ulla, se les practicarán pruebas PCR que volverán a repetirse a los siete días.
Por su parte, el director general de la OMS ha insistido en que el hantavirus “no es otra covid” y ha subrayado que el riesgo para la población es “bajo”, al tratarse de un virus conocido desde hace años y cuyo comportamiento está estudiado.
-
Hantavirus, en directo | ¿Qué protocolo de actuación se seguirá con los pasajeros españoles del MV Hondius?
El protocolo de actuación, basado en los criterios de la OMS, establece un marco de vigilancia para los 14 pasajeros españoles expuestos al virus. Tras aterrizar en Tenerife, serán conducidos a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y, posteriormente, al Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Allí deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 42 días, durante la que permanecerán en aislamiento individual y sin recibir visitas. En ese periodo se les practicará una prueba PCR a su llegada y otra siete días después.
Además, estarán sometidos a vigilancia activa, con controles de temperatura dos veces al día para detectar cualquier síntoma compatible con la enfermedad.
En caso de que alguno de los pasajeros dé positivo, será ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) hasta recibir el alta clínica.
-
Cinco franceses serán los siguientes en abandonar Tenerife tras el despegue de los españoles del MV Hondius
Tras la salida de los españoles rumbo a Madrid, el operativo continúa siguiendo un estricto orden logístico marcado por los destinos internacionales.
Cinco pasajeros franceses aguardan ya en el aeropuerto de Tenerife Sur para embarcar, mientras que los cuatro ciudadanos canadienses también han abandonado el puerto y se encuentran en tránsito hacia la terminal aérea.
Después será el turno del resto de grupos internacionales previstos para este domingo, con salidas escalonadas hacia Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos.
-
Hantavirus, última hora | El crucero MV Hondius repostará combustible el lunes y partirá hacia Róterdam
Tras completar el desembarco del contingente internacional, la naviera Oceanwide Expeditions ha confirmado que el buque MV Hondius procederá con las labores de repostaje y carga de suministros en la dársena de Granadilla este lunes.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el operativo se ejecutará durante una ventana técnica en la que no habrá actividad de pasajeros, optimizando así la logística portuaria antes de que la embarcación inicie su travesía de retorno hacia el puerto de Róterdam.
Se estima que el buque navegará durante aproximadamente cinco días hacia los Países Bajos con el resto de la tripulación a bordo, una vez que los últimos seis pasajeros de nacionalidad australiana hayan sido evacuados.
La compañía ha subrayado que mantiene una colaboración estrecha con las autoridades sanitarias para concluir la gestión médica del brote, garantizando que el buque cumpla con todas las condiciones de seguridad antes de abandonar aguas canarias.
-
El director de la OMS, Tedros Adhanom: "Esto no es otro covid, el riesgo para el público es bajo"
El director de la OMS, Tedros Adhanom, ha afirmado durante la rueda de prensa conjunto con los ministros españoles, un mensaje de calma para la población:
"Esto no es otro covid, el riesgo para el público es bajo".
-
Mónica García intenta blindar el operativo sanitario frente al 'ruido político' generado por el Gobierno de Canarias
Mónica García intenta blindar el operativo sanitario frente al 'ruido político' generado por el Gobierno de Canarias.
Tras los obstáculos interpuestos por el equipo de Clavijo, Sanidad reclama autonomía operativa, exigiendo que se deje de obstaculizar la labor de los profesionales para garantizar el éxito de la evacuación.
-
Ángel Víctor Torres confirma que los evacuados no tendrán ningún tipo de contacto con la población canaria
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado ante los medios que los pasajeros evacuados no tendrán ningún tipo de contacto con la población canaria.
-
Mónica García comparece ante los medios tras la evacuación de los pasajeros del crucero
La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece ante los medios de comunicación para actualizar la situación actual de la evacuación de los pasajeros del crucero.
-
Despega el avión del Ejército del Aire que trasladará a los evacuados españoles a Torrejón de Ardoz
Despega el avión del Ejército del Aire con destino a la base de Torrejón de Ardoz. Una vez en tierra, los evacuados serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 42 días bajo estricta orden judicial.
-
Cambio en el orden de los ciudadanos evacuados: los franceses se anteponen a los procedentes de Países Bajos
Se ha producido un ajuste de última hora en la logística de evacuación: los ciudadanos franceses han sido priorizados en el orden de salida, anteponiéndose al grupo procedente de los Países Bajos.
Este cambio modifica la secuencia de los convoyes que se dirigen actualmente hacia el corredor seguro.
-
La OMS dice que no sería humano dejar a los pasajeros en el barco aunque estén sanos
Diana Rojas, jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha agradecido la solidaridad del pueblo de Tenerife y de España con los pasajeros y tripulantes del crucero Hondius, donde se ha declarado un brote de hantavirus, ya que, aunque aparentemente están sanos, "no sería humano" dejar que continuasen viaje en el barco.
Rojas ha confirmado que la OMS ha examinado a las personas que viajan en el barco y que continúan sin síntomas, aunque ha precisado que es necesario proceder a un periodo de cuarentena de unos 42 días porque el virus puede tardar en manifestarse hasta seis semanas.
"No sería de humanos dejar a las personas en un bote por 40 días, porque, aunque está en muy buenas condiciones, genera una tensión y una ansiedad y también hay que pensar en la salud mental de los pasajeros y los tripulantes", ha explicado.
-
Envían la segunda muestra de la mujer ingresada en Alicante con sospecha de hantavirus
La Conselleria de Sanidad ha informado este domingo de que ya ha remitido al Centro Nacional de Microbiología la segunda muestra recogida a la mujer que permanece ingresada en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus, para que se le practique una nueva PCR.
La primera PCR a esta mujer de 32 años, que viajó en el avión del que fue evacuada una mujer holandesa que había viajado en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció por hantavirus, dio resultado negativo, según se informó este sábado.
Conforme al protocolo establecido, se someterá a una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas de la confirmación del resultado, que ya ha sido remitida, y el diagnóstico estará disponible entre 24 y 48 horas después.
-
Brote de hantavirus, en directo | El epidemiólogo de la OMS embarcará en el vuelo de Países Bajos
El epidemiólogo representante de la OMS a bordo del crucero MV Hondius embarcará finalmente en el vuelo con destino a los Países Bajos y no hará la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid como estaba previsto inicialmente.
La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este sábado de que el epidemiólogo representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África viajaría junto a los ciudadanos españoles del crucero en el avión con destino a Madrid para hacer cuarentena en el hospital Gómez Ulla.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado este domingo que finalmente el epidemiólogo volará en el avión de Países Bajos, que será el segundo en salir del aeropuerto de Tenerife Sur tras el español.
El avión de Países Bajos en el que viajará el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también transportará a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.
Posteriormente se irán confirmando los siguientes vuelos previstos para este domingo (Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos).
Finalmente, la previsión es que el último vuelo con pasajeros del crucero sea el de Australia y que tenga lugar en la jornada de este lunes con seis personas.
-
Última hora del hantavirus en España | Los pasajeros españoles del crucero embarcan en el avión del ejército
Después de la llegada del crucero a Tenerife, los 14 pasajeros españoles del MV Hondius embarcan en el avión del ejército hacia Torrejón de Ardoz, su hora de llegada se estima que será cerca de las 15:00.
Desde allí serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde tendrán una cuarentena obligatoria. Una vez pasado los plazos, en función de los resultados de las PCR, las autoridades determinarán si continuar con la cuarentena.
-
Hantavirus, hoy en directo | Un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental acompaña el regreso de los españoles evacuados del crucero MV Hondius
El operativo de repatriación de los catorce ciudadanos españoles a bordo del MV Hondius ha comenzado este domingo con el desembarco en el puerto de Granadilla, bajo la supervisión directa de Sanidad Exterior.
Tras confirmar que la totalidad del pasaje y la tripulación se mantienen asintomáticos, los pasajeros han iniciado un traslado escalonado hacia el aeropuerto de Tenerife Sur en vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Durante este trayecto, un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental integra el dispositivo de acompañamiento para brindar soporte especializado a los ciudadanos antes de su vuelo de retorno.
El procedimiento de evacuación se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria, que incluyen el uso obligatorio de mascarillas FFP2 y la restricción de equipaje a objetos personales mínimos.
Tras la salida del contingente español, se ha activado el cronograma internacional que prioriza la salida de ciudadanos de los Países Bajos, Alemania y Bélgica, entre otros.
Se prevé que el dispositivo culmine este lunes con el traslado de los últimos pasajeros de nacionalidad australiana, completando así una compleja operación de logística coordinada entre múltiples delegaciones internacionales.
-
Los pasajeros desinfectan sus enseres básicos antes de embarcar en el avión
Los pasajeros que han llegado a la pista de despegue del Aeropuerto de Tenerife realizan la desinfección de los enseres básicos que han sacado del barco antes de embarcar en el avión rumbo a la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid.
-
Los españoles evacuados del Hondius llegan en el primer autobús al aeropuerto de Tenerife
Los españoles, pasajeros del Hondius, llegan en el primer autobús al avión del aeropuerto de Tenerife donde se trasladarán hasta la base de Torrejón de Ardoz.
Hay tres autobuses de la UME preparados para el traslado hacia el Hospital Gómez Ulla de Madrid donde tendrán que pasar una cuarentena.
De momento, los 14 españoles de 6 comunidades autónomas diferentes son asintomáticos.
-
Los evacuados abandonan el crucero solo con sus enseres básicos
Por estrictos protocolos de bioseguridad, los pasajeros solo tienen permitido el traslado de enseres personales esenciales.
El grueso del equipaje permanecerá custodiado a bordo del crucero para evitar riesgos de contaminación cruzada y garantizar la desinfección total.
-
La UME traslada al primer grupo de españoles por el corredor seguro con destino a la terminal aeroportuaria
Los pasajeros españoles ya han abandonado el crucero. Bajo un estricto protocolo de seguridad, el convoy de la UME se dirige ahora hacia Tenerife Sur a través del corredor habilitado.
El contingente español ha sido dividido en dos grupos de 7 y 8 personas para facilitar el traslado. Cabe destacar que el representante de la OMS se encuentra integrado entre los pasajeros evacuados.