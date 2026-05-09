Mónica García, sobre la llegada del barco MV Hondius: "El cuerpo del fallecido no desembarcará en Canarias"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa ofrecida junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, este sábado en la sede del ministerio, en Madrid. EFE.

Las claves

Las claves Generado con IA El cuerpo del fallecido por hantavirus y el equipaje permanecerán a bordo del MV Hondius y no desembarcarán en Canarias. Los 14 pasajeros españoles serán los primeros en desembarcar frente a Tenerife y serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid para una cuarentena de 42 días. La operación de desembarco y repatriación se realizará bajo estrictas medidas de seguridad, sin contacto con la población civil y con equipos de protección individual. El director general de la OMS insiste en que el riesgo para la población general es bajo y se coordina la operación junto a autoridades españolas en Tenerife.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido, junto a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, una rueda de prensa este sábado para transmitir las actualizaciones sobre el hantavirus.

García ha afirmado que "el cuerpo del fallecido no desembarcará en Canarias" y que los catorce pasajeros españoles del buque MV Hondius serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife, una vez que el barco llegue la próxima madrugada a las cercanías del Puerto de Granadilla de Abona.

Marlaska ha precisado que llegará entre las 4:00 y las 6:00 horas, hora canaria, de este domingo. Asimismo, ha asegurado que "no va a haber ningún contacto con la población civil durante todo el proceso".

"Quiero aclarar que ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación", ha señalado la ministra.

Esta ha explicado que las personas que bajen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa, con lo imprescindible —su documentación, teléfono móvil, cargador, artículos básicos y sus pertenencias para el traslado hasta el aeropuerto—.

El ministro ha anunciado que las autoridades han acordado la prohibición de cualquier navegación a menos de una milla náutica del buque Hondius una vez que entre en la zona marítima de Canarias.

También ha asegurado que el barco va a estar "lo imprescindible" fondeando en aguas españolas "para completar el proceso de repatriación" ya que detalla que la mayoría de los evacuados ya tienen vuelos de repatriación fijados y en los que aún no, en el día de hoy lo estarán.

El barco finalmente, una vez hayan sido evacuados y repatriados los viajeros y tripulantes —se bajan 17 y quedarían 30—, irá a Países Bajos donde se procederá a su desinfección.

Asimismo, ha explicado Marlaska que el tiempo para el avituallamiento y repostaje del buque se hará en el menor tiempo posible y con "total seguridad" para todos los funcionarios e integrantes.

Los pasajeros y los 17 tripulantes saldrán de forma escalonada, previsiblemente en grupos de cinco y tanto ellos como el personal del operativo irán provistos con mascarillas FFP2.

También utilizarán mascarilla las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús, y el personal logístico y los equipos sanitarios que intervengan directamente en la atención y supervisión médica utilizarán los correspondientes equipos de protección individual en todo momento.

Gómez Ulla

El avión de la Fuerza Aérea que trasladará a los 14 españoles que viajan a bordo del Hondius está listo para su viaje a Madrid, donde ingresarán en el hospital Gómez Ulla.

"Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población general sigue siendo bajo", ha reiterado García, mientras que ha apuntado que los pasajeros españoles, una vez que lleguen al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, serán trasladados al hospital Gómez Ulla.

Criterio que ha compartido el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Esto no es otro covid", afirmó este sábado a la población de Tenerife, a cuyas costas llegará en algunas horas el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus.



"El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora", aseguró en un mensaje en X Tedros, quien viajará hoy a la isla para dirigir junto con las autoridades regionales y nacionales la operación sanitaria de evacuación del buque.

A la gente de Tenerife,



Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026

Una vez estén en tierra los pasajeros serán trasladados hasta la puerta del avión a través de transporte del ejército español, sin otros trámites intermedios: "Los pasajeros y tripulantes del MV Hondius solo tendrán contacto con los profesionales que trabajan en el dispositivo de repatriación", ha aseverado el ministro.

Mónica García, ha aseverado que el Gobierno tiene el respaldo judicial para determinar "en el fondo y forma" la cuarentena de 42 días que deben guardar los pasajeros y tripulantes españoles a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

Una vez que ya se tiene la ratificación judicial de la orden del Ministerio de aplicación de estas medidas de salud pública entrarán en una cuarentena preventiva en el Gómez Ulla .

García ha vuelto a recordar: "No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes, estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y que tienen muchas ganas de volver a casa".

Sanidad va a poner a su disposición equipos de psicología para que les atiendan tras haber sufrido un proceso de estrés.

El epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África, que viaja en el crucero Hondius, también será ingresado en el Hospital militar Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena junto con los 14 pasajeros españoles.

El representante de la OMS África desembarcará junto con los españoles en la primera fase de evacuación, ya que serán los primeros en salir, ha señalado la ministra de Sanidad que ha concretado que se quedarán en el buque 30 personas de la tripulación mientras que otros 17 podrán ser repatriados junto con los pasajeros, según su nacionalidad.

Fernando Grande-Marlaska, han incidido en que dentro del buque van los 147 pasajeros y tripulación y los dos epidemiólogos de Países Bajos, el representante de la Organización Mundial de la Salud de África y un representante del SDC.

Todos serán repatriados, excepto el representante de la OMS África, a quien se le considera un contacto de acuerdo con el protocolo.

Traslado a Tenerife

Los ministros de Sanidad, Interior y Política Territorial se trasladan a Tenerife, junto al director general de la OMS, para coordinar y supervisar el dispositivo ante la llegada del crucero MV Hondius al Puerto de Granadilla



Los ministros de Sanidad y del Interior se desplazarán este sábado a Tenerife, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para coordinar y supervisar el dispositivo activado con motivo de la llegada del crucero MV Hondius al Puerto de Granadilla.



La delegación, que saldrá de Madrid a las 18:00 horas (hora peninsular) y a la que se incorporarán en Canarias el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitará esta tarde el Puesto de Mando habilitado para realizar un seguimiento directo, con el objetivo de garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previstos.