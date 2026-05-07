Ángela Quintas es nutricionista y enseña a comer lentejas: "Con un chorrito de vinagre se absorbe el hierro"

Las claves

Las claves Generado con IA Las lentejas y garbanzos pueden cubrir hasta un 41% de las necesidades diarias de hierro, superando a otras legumbres. Ángela Quintas recomienda añadir un chorrito de vinagre o tomar zumo de naranja tras comer lentejas para mejorar la absorción del hierro vegetal. Combinar legumbres con cereales, como arroz con lentejas, permite obtener proteínas completas con todos los aminoácidos esenciales. Las legumbres son ricas en proteína vegetal, fibra, vitaminas y minerales, y su consumo regular fortalece el sistema inmune y reduce riesgos cardiovasculares.

Los carbohidratos se posicionan como una de las principales fuentes de energía, tal y como recalca la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas deberían incluirlos en su dieta, concretamente entre un 45% y el 75% de la ingesta calórica total diaria.

Las lentejas y los garbanzos son dos de los alimentos que tienen la capacidad de cubrir hasta un 41% de las necesidades diarias de hierro, mucho más que otras legumbres.

En este contexto, Ángela Quintas, nutricionista con más de 20 años de experiencia y especializada en la pérdida de peso y nutrición digestiva da la clave para comer unas lentejas correctamente.

Vista aérea del guiso de lentejas en plato blanco. Istock

"Las legumbres también tienen una pequeña porción de proteína vegetal", le desvela la experta a Marta García en una entrevista.

Cuando se une una legumbre con un cereal se consigue una proteína completa revela Quintas. Un ejemplo puede ser comer arroz con lentejas, algo que muchas abuelas suelen hacer, explica la nutricionista.

"Ya tenemos esos 20 aminoácidos", recalca. Estos son compuestos orgánicos que se combinan para conseguir las proteínas esenciales que necesita el cuerpo, mejorando la regulación de los órganos y con los que se construyen enzimas.

Si a ello se suma añadir un "chorrito de vinagre" o se toma un zumo de naranja tras haber ingerido las lentejas se potencia significativamente la absorción del hierro vegetal, además de mejorar la digestión y aportar sabor.

"Con el chorrito de vinagre, lo convertimos en hierro hemo, que ya tiene dos cargas positivas y se puede unir a la molécula de oxígeno que se absorbía", aclara.

Por otro lado se encuentra el hierro no hemo, está presente en alimentos vegetales y cuenta con tres cargas positivas, su absorción no es tan sencilla como en otros alimentos y por ello consumirlo con vitamina C, mejora su captación.

La OMS y la nutricionista no son los únicos que animan al consumo de legumbres, también lo hace el CSIC.

Estos argumentan que las legumbres “son una fuente esencial de proteínas vegetales, ricas en fibras, vitaminas y minerales, sin grasas, reducen el colesterol y las enfermedades cardiovasculares, fortalecen el sistema inmunitario y la salud intestinal, y disminuyen el riesgo de cáncer”, recalca Juana Frías, vicedirectora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN).

A pesar de sus beneficios, su consumo ha disminuido, tal y como argumenta la organización. Lo achacan al aumento del poder adquisitivo de la sociedad, sustituyendo las legumbres por carne, que proporciona proteína de origen animal. Aunque se deben consumir legumbres tres veces por semana para fomentar una buena salud.