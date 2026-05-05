El pueblo español referente donde se pesca más pulpo que en ningún otro lugar: 270 toneladas al año con un puerto líder

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Las claves Generado con IA Ribeira, en Galicia, lidera la pesca de pulpo en España, con más de 270 toneladas anuales. El puerto de Ribeira cuenta con más de un centenar de embarcaciones autorizadas y una infraestructura logística altamente eficiente. La zona se beneficia del afloramiento costero de las Rías Baixas, que favorece una alta densidad de pulpo y calidad del producto. La gestión sostenible y la especialización local han convertido a Ribeira en la "capital del pulpo" y un referente nacional en el sector pesquero.

España es uno de los mejores lugares del mundo para comer pulpo, y Ribeira lidera el sector siendo el epicentro de la pesca de este animal tan buscado en el mercado.

Con una flota de más de un centenar de embarcaciones autorizadas para el uso de nasas, este puerto gallego suele encabezar los registros oficiales de la Consellería do Mar, teniendo un dominio productivo que refuerza la economía local de la comarca de O Barbanza y situando su lonja como referente de precios y suministro de productos del mar de alta calidad en el país.

En términos cuantitativos, la hegemonía de Ribeira se traduce en cifras que superan las 270 toneladas de pulpo anuales, una cantidad que deja atrás a otros puertos históricos del Cantábrico y del Mediterráneo.

Ribeira lidera el mercado del pulpo

Mientras que en muchas regiones españolas las capturas son estacionales o residuales, en la lonja ribeirense se registran descargas diarias masivas que pueden alcanzar varios miles de kilos en una sola jornada de mercado, una auténtica barbaridad que justifica ese liderazgo ante el resto de puertos del país.

Esta escala productiva es posible gracias a una infraestructura logística altamente eficiente y a una de las flotas de artes menores más numerosas de la Península, lo que permite mantener un flujo constante de producto fresco hacia los principales nodos de distribución nacional.

La enorme diferencia operativa respecto a otras zonas de España radica en un fenómeno oceanográfico único conocido como el afloramiento costero de las Rías Baixas. El proceso atrae aguas profundas cargadas de nutrientes hacia la superficie, convirtiendo el entorno de Ribeira en una despensa natural inigualable que permite al pulpo crecer más rápido y en mayor densidad de población.

Además, y esto es realmente uno de los puntos más importantes, mientras en otras provincias la pesca del cefalópodo es secundaria, en la localidad en cuestión hasta existe una especialización técnica y una cultura de gestión del esfuerzo pesquero que genera un rendimiento por embarcación muy superior al de cualquier otro punto de España.

Todo por supuesto apoyado con una vigilancia estricta de las tallas mínimas y de equipos de profesionales que se encargan de realizar unas jornadas de éxito, siempre garantizando la calidad del producto, que también suele estar por encima de la media en el territorio.

La capacidad de adaptación de los marineros y la apuesta constante por la sostenibilidad, aseguran que el municipio vaya a mantener su liderazgo y título como "capital del pulpo", siendo un pilar para el sector pesquero.