El pueblo español perfecto para recorrer a pie: una villa medieval rodeada de castillos y maravillas geológicas

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Las claves Generado con IA Molina de Aragón es una villa medieval en Guadalajara, perfecta para recorrer a pie por su casco histórico lleno de iglesias, palacios y calles estrechas. El castillo de Molina de Aragón, de origen andalusí y ampliado en época cristiana, es uno de los conjuntos defensivos más impresionantes de Castilla-La Mancha. La localidad forma parte del Geoparque Mundial de la UNESCO Molina-Alto Tajo, un territorio con paisajes geológicos únicos, cañones, ríos y bosques. La comarca que rodea Molina está salpicada de otros castillos, barrancos y pueblos pequeños, reforzando su carácter de antigua tierra de frontera.

Molina de Aragón es uno de esos pueblos que se entienden mejor a pie que desde una carretera. En Guadalajara, entre piedra, murallas y montañas, conserva el aire de una villa medieval levantada para mirar lejos y resistir mucho.

La localidad se presenta hoy como una escapada histórica, pero no vive solo de una postal bonita. Su propia web turística la sitúa en el corazón del Geoparque Mundial de la UNESCO, cerca del Parque Natural del Alto Tajo.

Caminar por este municipio obliga a bajar el ritmo. El casco histórico conserva iglesias, palacios, puentes y calles estrechas que recuerdan su peso como antigua plaza de frontera, cuando este territorio era mucho más que un lugar de paso.

El gran símbolo aparece enseguida, dominando la silueta del pueblo. El castillo de Molina de Aragón se alza sobre un cerro al noreste del casco urbano y forma uno de los conjuntos defensivos más imponentes de Castilla-La Mancha.

Su origen se remonta al siglo X, en época andalusí, aunque la imagen actual procede sobre todo de las ampliaciones cristianas de los siglos XII y XIII. Esa mezcla explica su aspecto rotundo, casi de fortaleza interminable.

Una ruta de castillos

El recinto no se mira de una sola vez. Tiene murallas, torres, niveles defensivos y una presencia que cambia según avanza el paseo. La Torre de Aragón, visible desde buena parte del valle, remata esa sensación de poder antiguo.

Por eso funciona tan bien como pueblo para recorrer a pie. No hace falta inventar una ruta demasiado compleja: el puente románico, las iglesias, el barrio histórico y la subida hacia el castillo ordenan la visita de forma natural.

Molina, además, no está sola. A su alrededor se extiende una comarca marcada por castillos, barrancos, caminos antiguos y pueblos pequeños. Esa red de enclaves refuerza la impresión de estar entrando en una antigua tierra de frontera.

La otra gran sorpresa aparece cuando se mira más allá de las murallas. Forma parte del Geoparque Mundial UNESCO Molina-Alto Tajo, un territorio de más de 4.000 kilómetros cuadrados y 70 municipios, según la asociación de desarrollo local.

De hecho, la Red Española de Geoparques lo describe como un espacio de la provincia oriental de Guadalajara donde la geología permite leer cientos de millones de años de historia terrestre.

El paisaje explica muy bien esa dimensión. La web oficial del geoparque habla de parameras, cañones estrechos, ríos, bosques densos y numerosos lugares de interés geológico, una combinación que convierte la escapada en algo más amplio que visitar un casco histórico.

Entre esos escenarios aparecen nombres que ya tienen fuerza propia, como la laguna de Taravilla, el barranco de la Virgen de la Hoz o las hoces del Alto Tajo. Son paisajes donde la roca cuenta casi tanto como la historia.