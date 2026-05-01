El embalse español de 1.800 MW que apunta a ser el corazón energético de Europa con una inversión histórica

El embalse español con una potencia de 1.800 MW que apunta a ser el corazón energético de Europa con una inversión histórica

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Las claves Generado con IA Iberdrola invertirá más de 1.500 millones de euros en el proyecto Conso II, que busca ser la mayor instalación de almacenamiento energético de Europa. La infraestructura conectará los embalses de Bao y Zenza mediante túneles subterráneos de más de seis kilómetros y tendrá una potencia de 1.800 MW. Conso II podrá abastecer anualmente a casi un millón de hogares, respaldando la energía eólica y solar y mejorando la estabilidad de la red eléctrica. El proyecto generará miles de empleos y consolidará a Galicia como referente tecnológico en el sector hidroeléctrico.

Iberdrola presenta una inversión de más de 1.500 millones de euros para configurar el Conso II, un proyecto muy ambicioso que apunta a ser referente como la instalación de almacenamiento energético más grande de Europa.

Diseñada para actuar como una batería gigante que respalde la integración de fuentes renovables variables, como la eólica y la solar, en el sistema eléctrico nacional, la construcción nace con la promesa de revolucionar por completo el sector.

La infraestructura conectará los embalses existentes de Bao y Zenza mediante una compleja red de túneles subterráneos de más de seis kilómetros de longitud. Con una potencia instalada de 1.800 MW, la central usará el excedente de energía en horas de baja demanda para bombear agua al embalse superior.

En momentos de alta necesidad, el agua se liberará hacia el embalse inferior, activando hasta seis potentes turbinas de 300 MW cada una para generar grandes cantidades de electricidad. Sigue un esquema de funcionamiento similar al de otros grandes embalses y megabaterías, pero a gran escala y con mayor potencia.

Conso II puede revolucionar el continente

Desde un punto de vista estratégico, Conso II puede llegar a producir anualmente unos 4.000 gigavatios hora, lo que equivale al consumo de casi un millón de hogares: una verdadera barbaridad que puede abastecer a muchísimas personas gracias a su poder energético.

Teniendo siempre en cuenta la capacidad de respuesta, que es fundamental para evitar el desperdicio de energía limpia y garantizar la estabilidad de la red frente a picos de demanda. Además, y como valor añadido positivo, las estimaciones indican que la fase de construcción puede generar miles de empleos directos e indirectos.

Esto dinamizará la economía de la provincia de Ourense, consolidando a Galicia como un referente tecnológico en el sector hidroeléctrico. Pero, como en cualquier proyecto, también hay que tener cautela y sobre todo ser conservadores.

El proyecto se encuentra actualmente en una fase decisiva de tramitación administrativa y ambiental, por lo que está en un punto crítico. La compañía eléctrica está a la espera de que se defina un marco regulatorio estable que garantice la rentabilidad de este tipo de inversiones a largo plazo.

Una vez obtenidas todas las autorizaciones, con todo preparado, la obra civil de Conso II supondría un hito de la ingeniería sin precedentes en España. Nuestro país se está comprometiendo más que nunca con la descarbonización a través de embalses y proyectos hidráulicos, y esta operativa puede ser el paso definitivo.