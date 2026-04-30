Japón rompe las normas: consigue construir un panel solar 'ultraeficiente' que genera un 130% más de energía

Las claves

Las claves Generado con IA Investigadores de la Universidad de Kyushu han desarrollado un panel solar con un material innovador que aumenta la captación de energía solar. El nuevo panel utiliza un emisor "spin-flip" y la técnica de fisión de singletes, permitiendo generar el doble de portadores de energía por cada fotón. Este avance logra una eficiencia teórica del 130%, superando ampliamente los límites de las tecnologías solares tradicionales. El hallazgo, publicado en el Journal of the American Chemical Society, puede impulsar el desarrollo de energías renovables más eficientes y competitivas.

Japón vuelve a situarse en la vanguardia tecnológica con un avance que desafía los límites clásicos de la energía solar. Un equipo de investigadores ha logrado lo que durante años se consideró inalcanzable en eficiencia energética.

El hallazgo procede de la Universidad de Kyushu, donde un grupo de científicos ha desarrollado un material innovador capaz de aprovechar una mayor cantidad de energía procedente de la luz solar. Este avance abre la puerta a una nueva generación de paneles solares.

El elemento clave de esta innovación es un emisor denominado "spin-flip", diseñado para capturar energía que hasta ahora se perdía en forma de calor. Este fenómeno era uno de los principales obstáculos en la eficiencia de las tecnologías solares tradicionales.

En los paneles convencionales, cada fotón -las partículas básicas de la luz- genera un único portador de energía conocido como excitón. Este proceso limita la capacidad de conversión energética, dejando sin aprovechar gran parte del potencial solar disponible.

De hecho, las células solares actuales solo consiguen captar aproximadamente un tercio de la energía total del sol. Esto se debe a que los fotones de alta energía, como los de la luz azul, se disipan en forma de calor.

El futuro de la energía

Para superar esta barrera, los investigadores japoneses han aplicado un proceso llamado fisión de singletes. Esta técnica permite dividir un excitón en dos, generando así el doble de portadores de energía a partir de un solo fotón.

Gracias a este mecanismo, el nuevo material alcanza una eficiencia teórica del 130%, superando ampliamente los límites tradicionales de conversión energética. Se trata de un salto cualitativo con implicaciones enormes para el sector de las energías renovables.

Según explica Yoichi Sasaki, profesor asociado en la Facultad de Ingeniería, existen dos estrategias principales para romper estas limitaciones: transformar fotones infrarrojos en visibles o multiplicar los excitones mediante fisión de singletes.

El estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista Journal of the American Chemical Society, lo que respalda la relevancia científica de este avance y su potencial impacto en el desarrollo tecnológico futuro.

Este descubrimiento se suma a otros avances recientes en energía solar. Por ejemplo, investigadores en Suiza han logrado récords de eficiencia combinando perovskita con silicio, acercándose al rendimiento de paneles utilizados en satélites, pero a menor coste.

En conjunto, estos progresos apuntan hacia un futuro en el que la energía solar será no solo más eficiente, sino también más accesible y competitiva frente a otras fuentes energéticas.