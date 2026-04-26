China cambia las normas: construye la mayor planta de hidrógeno verde del planeta impulsada por energía solar

Las claves

Las claves Generado con IA China ha inaugurado la mayor planta de hidrógeno verde del mundo en Kuqa, alimentada por energía solar y con una capacidad superior a 20.000 toneladas anuales. Un cambio normativo clave ha reclasificado el hidrógeno como vector energético, facilitando su integración en la economía y eliminando trabas burocráticas. Las nuevas plantas chinas emplean tecnología de electrolizadores avanzados y gestión basada en inteligencia artificial para maximizar eficiencia y producción continua. China controla cerca del 50% de la capacidad mundial de electrólisis, consolidándose como líder en la transición global hacia energías limpias y cero emisiones.

China pone en marcha sus megaproyectos de hidrógeno verde, consolidando la planta de Kuqa, para posicionarse como un referente mundial. La instalación utiliza infraestructura solar masiva para alimentar electrolizadores que separan las moléculas de agua, logrando una capacidad de producción que supera las 20.000 toneladas anuales.

El avance posiciona al país asiático como el principal innovador en la descarbonización de procesos industriales pesados, además del mayor productor: es otro paso de gigante que mantiene a China como una de las potencias a tener en cuenta en el panorama actual.

El éxito de la infraestructura se apoya en un cambio normativo fundamental dentro del marco legal energético del territorio. Hace poco, el gobierno reclasificó oficialmente al hidrógeno como un vector energético en lugar de un simple producto químico industrial, eliminando así las restricciones burocráticas que frenaban su expansión.

La nueva legislación facilita la construcción de estaciones de servicio y redes de transporte a gran escala, permitiendo que el hidrógeno verde se integre directamente en la economía nacional como un sustituto viable de los combustibles fósiles. La situación actual ha llevado a muchos países a replantear el uso de estos últimos y el cambio hacia lo verde es más notable que nunca.

China pone en marcha sus megaconstrucciones verdes

En lo que respecta a nivel tecnológico, las plantas chinas están batiendo récords de eficiencia mediante el uso de electrolizadores de nueva generación y sistemas de gestión impulsados por inteligencia artificial. Estos sistemas permiten coordinar la intermitencia de la energía solar y eólica para garantizar un flujo constante de producción, superando los desafíos técnicos.

La escala de estas operaciones es colosal y ha provocado una reducción drástica en los costes de capital, revolucionando así el panorama mundial: el hidrógeno verde es cada vez más competitivo frente a sus variantes producidas con gas natural y China ha dado un fuerte golpe sobre la mesa con esta explotación tecnológica.

El despliegue masivo forma parte de una estrategia geopolítica para liderar el mercado global de energías limpias hacia el horizonte de 2030, que no es tan lejano como parece y las principales potencias lo saben: se están preparando para lo que está por llegar a nivel energético.

Al controlar aproximadamente un 50% de la capacidad de electrólisis instalada en el mundo, China asegura su seguridad energética y establece los estándares para el comercio internacional. El gigante asiático ha redefinido el mapa energético global con el hidrógeno como un pilar de la revolución de cero emisiones.