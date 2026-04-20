La localidad Bien de Interés Cultural que puedes recorrer a pie y está oculta bajo el campo: fue el cuartel secreto de Augusto

Imagen de la iglesia de esta localidad que se alza sobre un pequeño cerro en el valle del río Odra.

Las claves

Las claves Generado con IA Segisamo, en Sasamón (Burgos), fue un enclave romano clave en la conquista y control del norte peninsular, actuando como cuartel estratégico de Augusto. Las investigaciones combinan técnicas tradicionales y no invasivas, revelando una organización territorial compleja y una integración total en la red romana. El análisis interdisciplinar está aportando información inédita sobre la vida cotidiana, la economía y la evolución social del asentamiento romano. Segisamo se consolida como un laboratorio privilegiado para comprender la romanización y la expansión de Roma en la península Ibérica.

La investigación arqueológica española vuelve a situar en el foco a Segisamo, enclave romano clave en la conquista del norte peninsular, tras la presentación de nuevos avances que redefinen su papel estratégico y su compleja evolución histórica.

El anuncio se produjo en el Museo Arqueológico Nacional, dentro del ciclo dedicado a la actualidad de la investigación, donde los expertos subrayaron la relevancia de este yacimiento ubicado en Sasamón, Burgos, como nodo esencial en las comunicaciones romanas.

Segisamo no fue un asentamiento más. Su posición geográfica la convirtió en una pieza fundamental durante las campañas romanas contra los pueblos del norte, funcionando como base logística y punto de control en un territorio todavía inestable y estratégico.

Los últimos estudios apuntan a una ocupación prolongada y a una transformación paulatina del oppidum túrmogo en ciudad romana plenamente integrada, reflejando los procesos de romanización que marcaron profundamente la configuración del territorio en época imperial.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la combinación de metodologías tradicionales con técnicas no invasivas, como la teledetección y la geofísica, que permiten reconstruir el paisaje antiguo sin necesidad de excavaciones extensivas.

Estas herramientas han revelado una organización territorial más compleja de lo esperado, con infraestructuras, vías de comunicación y áreas de actividad que evidencian un grado notable de planificación y control por parte de la administración romana.

Además, el análisis interdisciplinar —que incluye arqueozoología, antropología y estudios ambientales— está aportando datos inéditos sobre la vida cotidiana, la economía y las dinámicas sociales de los habitantes de Segisamo a lo largo de los siglos.

Los investigadores destacan que el yacimiento debe entenderse como un paisaje histórico completo, no solo como un núcleo urbano, lo que permite reinterpretar su papel dentro de una red más amplia de asentamientos y recursos en la Meseta norte.

Este enfoque integral está cambiando la forma en que se estudian las ciudades romanas en Hispania, apostando por modelos que integran territorio, sociedad y medio ambiente en lugar de centrarse exclusivamente en estructuras monumentales.

Los resultados presentados abren nuevas líneas de investigación y consolidan a Segisamo como un laboratorio privilegiado para comprender la conquista y organización del norte peninsular, un proceso clave para entender la expansión de Roma en la península Ibérica.

Queda mucho por descubrir bajo el suelo de Segisamo, pero los cimientos para futuras excavaciones están ya establecidos. Las próximas campañas arqueológicas prometen revelar tesoros ocultos que explicarán mejor el día a día de los soldados imperiales de Roma.

La historia de España no se entiende sin las huellas de Roma en sus paisajes más remotos. Segisamo emerge hoy como un testigo silencioso pero elocuente de un pasado glorioso que, gracias a la ciencia, vuelve a brillar intensamente.