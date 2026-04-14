La cueva Bien de Interés Cultural para ver en un día: tiene un sofisticado sistema de iluminación con 35.000 años

Imagen de archivo de una de las cuevas analizadas en el estudio. EFE Jorge Zapata

Las claves nuevo Generado con IA Los antepasados paleolíticos administraban el fuego en cuevas con conocimiento técnico, eligiendo maderas específicas como el pino por sus propiedades energéticas y lumínicas. Los restos de combustión hallados en cuevas como la de Nerja permiten reconstruir cómo se distribuían los espacios y las actividades humanas en la oscuridad subterránea. Las antorchas paleolíticas podían reutilizarse varias veces, y las lámparas de piedra funcionaban como puntos fijos de iluminación, mostrando una auténtica ingeniería del alumbrado. La selección diferenciada de combustibles y dispositivos revela una comprensión avanzada del fuego y su adaptación a distintas tareas dentro de las cuevas.

En la oscuridad de las cuevas, nuestros antepasados no solo encendían fuego: también lo administraban con conocimiento técnico. La espeleología científica está revelando, a través del hollín, los carbones y las lámparas de piedra, que dominaban la física de la combustión con una precisión sorprendente.

Los restos de combustión hallados en contextos subterráneos muestran que el fuego paleolítico no era improvisado. El análisis arqueológico ha identificado el uso de maderas concretas, como el pino seco, elegidas por sus propiedades energéticas y lumínicas, especialmente en espacios cerrados. En yacimientos madrileños se ha documentado ese control planificado del combustible.

La clave no estaba solo en prender una llama, sino en decidir qué tipo de llama hacía falta. Para iluminar, para cocinar o para pintar en profundidad, el objetivo cambiaba, y con él cambiaba la elección del combustible y del soporte de combustión. Esa capacidad revela una comprensión práctica del comportamiento del fuego en ambientes sin ventilación.

El hollín adherido a paredes y estalagmitas, junto con los carbones de madera, permite reconstruir patrones de uso humano dentro de las cuevas como la de Nerja, declarada como Bien de Interés Cultural.

Una ciencia del subsuelo

Ese tipo de evidencias no solo sirve para fechar ocupaciones. También muestra cómo se movían, se detenían y trabajaban los grupos humanos en la penumbra. La distribución de los restos de combustión apunta a lugares de estancia, zonas de paso y puntos específicos donde se concentraba la luz.

Una investigación difundida por la Universidad de Córdoba sostiene que las antorchas paleolíticas podían reencenderse varias veces antes de consumirse por completo. Esa observación cambia la imagen clásica de una antorcha simple y efímera: en realidad, podía ser un instrumento reutilizable, pensado para desplazamientos largos.

Las lámparas de piedra, por su parte, funcionaban como puntos fijos de iluminación, casi como farolas prehistóricas. La investigación sobre iluminación en cuevas describe sistemas fijos y móviles, adaptados a tareas distintas y ubicados estratégicamente en el espacio subterráneo.

No todas las llamas servían para lo mismo. Para pintar en zonas profundas convenía una luz brillante y con poco humo, mientras que para permanecer más tiempo en un lugar interesaban combustibles de combustión más duradera. Esa selección diferenciada de madera y dispositivos revela una auténtica ingeniería del alumbrado.

El pino aparece en varios estudios como recurso preferente por su disponibilidad y por el comportamiento de su llama en determinadas condiciones. No era una elección casual: era una solución técnica ajustada al entorno, a la duración de la tarea y a la necesidad de visibilidad.

El fuego, en ese mundo subterráneo, fue herramienta, señal y método. Y sus rastros, conservados durante milenios en carbones, hollín y lámparas de piedra, cuentan hoy una historia de conocimiento acumulado, experimentación y control del entorno.