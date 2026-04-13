Estados Unidos descubre una nueva especie de dinosaurio carnívoro de hace 154 millones de años y es colosal

Las claves nuevo Generado con IA Descubren en Wyoming, EE.UU., un fósil de dinosaurio carnívoro de hace 154 millones de años, apodado provisionalmente como “Juliasaurus”. El ejemplar supera los seis metros de longitud, pesa unos 600 kilos y conserva el 75% de su esqueleto, algo inusual en grandes terópodos. Expuesto en el Hollytrees Museum de Colchester, es el primer esqueleto real de dinosaurio mostrado en la ciudad. Aunque se relaciona con los alosáuridos, sus características anatómicas sugieren que podría tratarse de una especie nueva aún no descrita formalmente.

Estados Unidos vuelve a colarse en el centro de la paleontología con uno de esos fósiles que obligan a frenar incluso antes de tener nombre científico oficial. Un gran depredador del Jurásico tardío descubierto en Wyoming ha irrumpido en Reino Unido con aura de hallazgo excepcional.

El ejemplar, apodado de forma provisional “Juliasaurus”, se exhibe desde el 3 de abril en el Hollytrees Museum de Colchester, dentro de la muestra Discover: Museum Wonders. El museo lo presenta como el primer esqueleto real de dinosaurio mostrado nunca en la ciudad.

La pieza no destaca solo por el impacto visual. Según la información difundida por el museo y por fuentes británicas, el fósil supera los seis metros de longitud, ronda los 600 kilos de masa estimada y conserva aproximadamente el 75% del esqueleto original.

Ese porcentaje es precisamente lo que ha disparado el interés científico. En paleontología de grandes terópodos, lo habitual es trabajar con restos fragmentarios: vértebras, parte de una mandíbula, segmentos de extremidades. Aquí, en cambio, el conjunto es mucho más completo y comparativamente raro.

Gracias a ese grado de preservación, los investigadores pueden comparar con mucha más finura rasgos del cráneo, la pelvis, la columna y la dentición. Y ahí es donde surge la gran pregunta: este animal recuerda a otros depredadores jurásicos, pero no encaja del todo.

Un ejemplar casi completo

Las referencias preliminares lo sitúan cerca de los alosáuridos, el grupo de carnívoros dominantes en muchos ecosistemas del Jurásico superior. Sin embargo, varias diferencias anatómicas han abierto la posibilidad de que el fósil represente una especie nueva todavía no descrita formalmente.

La historia gana todavía más fuerza por su procedencia. El esqueleto fue excavado en 2020 en la formación Morrison, en Wyoming, uno de los grandes santuarios mundiales del Jurásico tardío y una referencia absoluta para entender la diversidad de dinosaurios norteamericanos.

Que siga apareciendo allí un ejemplar capaz de reabrir preguntas básicas sobre grandes depredadores jurásicos explica muy bien por qué esa unidad geológica mantiene un prestigio casi mítico. No hablamos de un yacimiento cualquiera, sino de una cantera histórica de nombres fundamentales.

La imagen que deja “Juliasaurus” es potentísima. Un carnívoro de hace unos 154 millones de años, surgido de las rocas de Wyoming y expuesto por primera vez ante el público británico, ha vuelto a recordarle a la paleontología algo esencial.