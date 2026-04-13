Parece el Colorado, pero es España: el pantano con un pueblo sumergido del siglo X de gran valor histórico

Las claves nuevo Generado con IA El pantano de Sau destaca por su paisaje de arenisca rojiza, que recuerda a los cañones del Colorado en EE.UU. Bajo sus aguas se encuentra el antiguo pueblo de Sant Romà de Sau, construido en el siglo X y sumergido desde 1962 para crear el embalse. La iglesia románica del pueblo es la iglesia sumergida más alta del mundo que sigue en pie. En épocas de sequía, los restos del pueblo emergen y se pueden recorrer, atrayendo a miles de turistas cada año.

El pantano de Sau se ha consolidado como uno de los destinos más impactantes de la geografía española gracias a su particular mezcla de patrimonio y geología. Enmarcado por los imponentes Riscos de Tavertet, cuyas paredes de arenisca rojiza se precipitan hacia el agua, el paisaje ofrece una estética que muchos comparan con los cañones del oeste americano.

Las formaciones rocosas, modeladas por la erosión durante millones de años, crean un anfiteatro natural que cambia de color según la incidencia de la luz solar, pasando del ocre encendido al gris plomizo. La comparación con el Gran Cañón del Colorado se debe principalmente a las tonalidades rojizas y anaranjadas que envuelven el lugar.

Todo ello provoca un contraste visual que genera una estampa desértica que evoca directamente a la aridez y la escala de los cañones de Arizona. Pero ese no es el verdadero valor histórico del lugar: eso reside en lo que oculta bajo sus aguas.

Descansando en las profundidades del pantano encontramos el antiguo pueblo de Sant Romà de Sau, que fue construido originalmente en el siglo X -aunque su iglesia románica no vio la luz hasta el siglo XI-.

El pueblo que descansa bajo las aguas del pantano de Sau.

Un pueblo en mitad de las aguas

El pueblo en cuestión fue "sacrificado" en 1962 para permitir la creación del embalse y garantizar así el suministro hídrico en toda la región. El símbolo más reconocible del lugar es la mencionada iglesia románica, una estructura del estilo lombardo que ostenta el récord de ser la iglesia sumergida más alta del mundo que aún se mantiene en pie.

Aunque la visibilidad del pueblo depende de la época y sobre todo de la cantidad de agua que porte el pantano, en etapas de escasez extrema el retraso del agua permite a los visitantes caminar entre los restos de las antiguas viviendas del pueblo de Sant Romà de Sau, ofreciendo una experiencia increíble.

Se puede pasear por el cementerio, la base de la iglesia y, por supuesto, por lo que eran las calles principales del pueblo en su día. Es un fenómeno que atrae a miles de turistas de manera anual gracias a su singularidad.

Y es que realmente rara vez se puede visitar un lugar con los contrastes visuales del Colorado que, además, permita a los visitantes adentrarse en las profundidades de un pueblo que dejó de existir hace muchos años, y que guarda en su haber un gran valor histórico. Tanto en época más seca como cuando la lluvia llena el pantano, es un fenómeno digno de admirar.