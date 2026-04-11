El pueblo español en el que han localizado un extraño lince ibérico de color blanco: la misteriosa razón

Las claves nuevo Generado con IA Un lince ibérico completamente blanco ha sido localizado en la provincia de Jaén, sorprendiendo a científicos y aficionados. El ejemplar, una hembra llamada Satureja nacida en 2021, tenía una coloración normal al nacer y ha cambiado misteriosamente su pigmentación. Expertos investigan si el cambio se debe a albinismo, leucismo, enfermedades, factores ambientales o estrés, planeando capturarla para análisis biológicos. El caso es único en España y podría aportar información sobre cómo influyen los cambios ambientales o contaminantes en la pigmentación de los mamíferos.

En los montes del sur peninsular, donde el silencio y la paciencia marcan el ritmo de la vida salvaje, ha surgido una historia que ha desconcertado a científicos y aficionados por igual. Un hallazgo inesperado ha puesto el foco sobre el lince ibérico.

El protagonista de este fenómeno es un ejemplar muy singular localizado en la provincia de Jaén. Se trata de una hembra con un pelaje completamente blanco, algo nunca documentado hasta ahora en España.

El descubrimiento fue obra del fotógrafo de naturaleza Ángel Hidalgo, quien revisando sus cámaras de fototrampeo se topó con una imagen insólita. Un lince diferente, casi fantasmal, apareció en sus grabaciones sin previo aviso.

Intrigado por lo que había encontrado, Hidalgo decidió dedicar meses a intentar observarlo directamente. Sin embargo, la tarea resultó complicada incluso para alguien experimentado en el seguimiento de fauna salvaje esquiva.

Tras semanas de espera, el momento llegó en una jornada lluviosa. El fotógrafo se encontró cara a cara con el animal, describiéndolo como una figura blanca que parecía destacar con intensidad en el entorno natural.

Un raro ejemplar

La visión le dejó sin reacción durante unos segundos. El lince, con su pelaje completamente blanco y una mirada penetrante, desapareció rápidamente, confirmando su carácter huidizo y difícil de estudiar en libertad.

Desde la Junta de Andalucía han identificado al ejemplar como Satureja, una hembra nacida en 2021. Lo más llamativo es que al nacer presentaba una coloración completamente normal, lo que añade misterio al caso.

Los expertos todavía no han determinado la causa de este cambio de pigmentación. Entre las hipótesis se barajan el albinismo, el leucismo, posibles enfermedades o incluso factores ambientales o de estrés.

Para resolver estas incógnitas, el siguiente paso será capturar al animal y analizar muestras biológicas. Este proceso permitirá comprender mejor qué ha provocado una transformación tan inusual en su aspecto.

El hallazgo también ha generado cierto ruido mediático, incluyendo rumores sobre la existencia de más ejemplares blancos. Sin embargo, las autoridades han desmentido esta posibilidad y confirman que se trata de un caso único.

Más allá de la sorpresa, este descubrimiento abre nuevas líneas de investigación. Podría ayudar a identificar cómo influyen los cambios ambientales o la presencia de contaminantes en la pigmentación de los mamíferos.

El caso de Satureja llega en un momento clave para la especie. El lince ibérico ha protagonizado una recuperación histórica en España, alcanzando en 2024 un total de 2.401 ejemplares censados en libertad.

Este crecimiento ha permitido reclasificar su estado de conservación de "en peligro" a "vulnerable". Un logro significativo que contrasta con la situación crítica de hace apenas dos décadas, cuando apenas quedaban un centenar.