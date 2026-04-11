Francia cambia su estrategia: relanza su programa nuclear masivo y blinda su industria ante los precios del petróleo

Las claves nuevo Generado con IA Francia relanza su programa nuclear con la construcción de seis nuevos reactores EPR2 y una inversión inicial de 73.000 millones de euros. El objetivo es desvincular el coste de la electricidad de la volatilidad de los mercados internacionales de petróleo y gas, garantizando tarifas estables y competitivas. El gobierno francés también incrementa su arsenal nuclear militar y aumenta el presupuesto de defensa en 36.000 millones de euros como medida de disuasión. Francia lidera la apuesta europea por la energía nuclear, buscando autonomía energética y blindaje ante futuras subidas del precio del crudo.

Francia pone en marcha su estrategia para desvincular el coste de la electricidad de la volatilidad de los mercados internacionales del petróleo y gas. El país busca, de igual manera que otros como China, su independencia energética y apuesta por el átomo como columna vertebral de su sistema.

El objetivo principal es intentar ofrecer una tarifa energética estable y sostenible en el tiempo -que por supuesto sea competitiva- y que garantice la permanencia de la producción nacional frente a competidores externos que sí dependan de los combustibles fósiles.

Con esto sobre la mesa, nuestro país vecino arranca la construcción de seis nuevos reactores de tecnología EPR2 con una inversión inicial de 73.000 millones de euros. Estas nuevas centrales, sumadas a las centrales ya existentes, permitirán que la electricidad libre de emisiones cubra el 60% del consumo energético del país para 2030.

Es, sin duda, un plan complicado y ambicioso, pero su éxito puede resultar en un blindaje macroeconómico impidiendo que las subidas del crudo afecten a Francia: las subidas de los barriles, que han llegado a los 110 dólares recientemente, no pasarán factura a los ciudadanos y empresas.

Francia arranca su nuevo plan energético

Este nuevo enfoque de seguridad energética, además, ha provocado un reforzamiento del arsenal militar nuclear. El gobierno francés ha anunciado un incremento en el número de ojivas nucleares en décadas con un presupuesto de defensa adicional de 36.000 millones de euros.

De igual manera que el plan energético, esta decisión busca fortalecer la disuasión nacional ante un entorno geopolítico cada vez más inestable, y Francia busca posicionarse como una autonomía pilar y referente en la Unión Europea, cortando la dependencia de otros países cuanto antes.

Aunque es cierto que Francia no es el único territorio que ha puesto en marcha acciones como esta, donde claramente se apuesta por aumentar el arsenal militar y, también, reducir los lazos con competidores para dar forma a su propia estructura energética con lo nuclear como base, el país de Emmanuel Macron está dispuesto a apostarlo todo aquí.

De hecho, esta integración nuclear ya está generando efectos en el mercado común europeo, con Francia liderando esa intención de recuperar el peso de la energía nuclear con un mix energético continental.

La situación es delicada a nivel mundial y las potencias están preparándose para que, a largo plazo, este tipo de conflictos no afecten principalmente a su economía, perjudicando a ciudadanos y compañías con subidas inesperadas de los precios, en este caso, del crudo.