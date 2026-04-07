China cambia las normas: construye un laboratorio que puede albergar 300 personas y sumergirse a 10.000 metros

El presidente de China, Xi Jinping, en una imagen de archivo. EFE

Las claves nuevo Generado con IA China ha presentado un laboratorio marino pionero capaz de operar a profundidades de hasta 10.000 metros y alojar hasta 300 personas durante meses. La estructura, llamada Open-Sea Floating Island, es una plataforma híbrida semi-sumergible que combina movilidad y estabilidad para investigación científica en mar abierto. El sistema integra laboratorios en la plataforma, buques de apoyo y centros en tierra, permitiendo estudios continuos sobre ecosistemas marinos, origen de la vida y minería submarina. La plataforma, impulsada por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, representa un avance respecto a barcos científicos y plataformas fijas tradicionales, ofreciendo mayor flexibilidad y autonomía.

China ha dado un paso decisivo en la exploración oceánica con el desarrollo de una infraestructura científica sin precedentes. El país asiático ha presentado un laboratorio marino capaz de operar durante largos periodos en condiciones extremas, redefiniendo los límites tecnológicos actuales.

Este proyecto, bautizado como Open-Sea Floating Island, se aleja de cualquier concepto tradicional. No es un barco ni una plataforma fija, sino una estructura híbrida que combina movilidad, estabilidad y capacidad científica a gran escala en mar abierto.

La plataforma ha sido diseñada como una estructura semi-sumergible de doble casco, lo que le permite resistir entornos adversos. Su capacidad para operar hasta los 10.000 metros de profundidad la sitúa al alcance de prácticamente cualquier punto del océano.

Más allá de su diseño, destaca por ser un sistema integral de investigación. Incluye laboratorios en la propia plataforma, buques de apoyo conectados y centros en tierra, formando una red científica continua que convierte el océano en un espacio experimental permanente.

El proyecto, impulsado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, tiene objetivos ambiciosos. Permitirá estudiar ecosistemas marinos profundos, analizar el origen de la vida, mejorar modelos climáticos y desarrollar tecnologías relacionadas con la minería submarina en condiciones reales.

Una estructura novedosa

Uno de los aspectos más llamativos es su capacidad habitacional. La estructura está preparada para albergar hasta 300 personas durante meses sin necesidad de reabastecimiento, algo inédito en instalaciones de este tipo en mar abierto.

Hasta ahora, la investigación oceánica dependía principalmente de barcos científicos. Aunque versátiles, estas embarcaciones están limitadas por su movilidad constante y por la imposibilidad de mantener operaciones prolongadas en un mismo punto del océano.

También existen instalaciones fijas como plataformas petrolíferas adaptadas, pero carecen de la flexibilidad necesaria para explorar diferentes zonas. La nueva isla flotante busca precisamente unir ambos enfoques en una única infraestructura.

Las comparaciones con grandes proyectos científicos resultan inevitables. A diferencia del CERN, anclado bajo tierra, o la Estación Espacial Internacional, en órbita, esta plataforma opera en un entorno extremo distinto: las profundidades marinas.

Con más de 100 metros de eslora y un enorme desplazamiento, su tamaño se acerca al de un buque militar. Sin embargo, su verdadera dimensión radica en su alcance: utilizar todo el océano como laboratorio de pruebas científico.

Según sus responsables, la plataforma puede desplazarse como un buque convencional y, una vez en destino, estabilizarse para realizar experimentos. Su resistencia a tifones y su autonomía prolongada la convierten en una herramienta única para la investigación marina.