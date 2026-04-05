Ni Doñana ni Sierra de Andújar: el nuevo refugio del lince ibérico en España donde van a liberar 9 ejemplares

Las claves nuevo Generado con IA El Cerrato palentino se consolida como nuevo refugio clave para la recuperación del lince ibérico en España, lejos de Doñana y Sierra de Andújar. En primavera de 2025 se liberarán nueve linces ibéricos procedentes de programas de cría en cautividad, sumándose a los ya introducidos este año. El primer año del proyecto ha logrado una supervivencia del 56% entre los linces liberados, cifra superior a la media de programas similares. El plan incluye mejoras en hábitats, señalización en carreteras, tecnologías innovadoras para evitar atropellos y un programa educativo en centros escolares locales.

El Cerrato palentino se consolida como uno de los nuevos lugares clave para la recuperación del lince ibérico en España. Lejos de espacios emblemáticos como Doñana o Sierra de Andújar, este territorio del norte peninsular gana protagonismo en las estrategias de conservación de la especie.

Durante la primavera del próximo año, la Junta de Castilla y León prevé liberar nueve nuevos ejemplares procedentes de programas de cría en cautividad. Estos se sumarán a los ya introducidos en 2025, reforzando una población aún en fase inicial.

El balance del primer año refleja luces y sombras. De los nueve linces liberados en 2025, cinco continúan en el medio natural, mientras que cuatro han fallecido. Tres de estas muertes se produjeron por atropellos y una por ahogamiento.

A pesar de estas pérdidas, los datos de supervivencia alcanzan el 56%, una cifra alineada con otros programas similares en la península Ibérica. Incluso supera la media de proyectos de reintroducción de felinos nacidos en cautividad, situada en torno al 45%.

Uno de los hitos más destacados es la buena adaptación de los ejemplares liberados. El seguimiento mediante sistemas GPS ha permitido constatar que la mayoría se ha asentado correctamente en el territorio, favorecida por la calidad del hábitat y la abundancia de conejos.

Mejorar hábitats

En los próximos días también se liberarán dos linces adultos, Fausto y Nala, procedentes de centros de cría de Portugal y Cáceres. Ambos han completado su etapa reproductiva y contribuirán a estabilizar la población en esta zona.

El proyecto no se limita a la suelta de animales. La Junta ha invertido más de dos millones de euros en mejorar hábitats, firmar acuerdos con propietarios y reducir la mortalidad no natural, especialmente en carreteras con alta siniestralidad.

Entre las actuaciones más relevantes destacan los vallados en vías como la P-405 y la P-412, así como la instalación de señalización específica. También se desarrollan trabajos en la A-67 para minimizar riesgos mediante desbroces y adecuación de pasos.

Además, se están probando tecnologías innovadoras basadas en sensores de fibra óptica para detectar el paso de fauna en tiempo real. Este sistema permitiría activar medidas preventivas y mejorar la seguridad de los animales en puntos críticos.

El proyecto incluye también una vertiente educativa con el programa Guardianes del Lince, que se desarrollará en centros escolares del entorno. La iniciativa busca implicar a la población local en la conservación de esta especie emblemática.

La reintroducción en el Cerrato palentino representa un paso decisivo para ampliar la distribución del lince ibérico en España. Un experimento pionero en el norte que podría marcar el futuro de su recuperación.