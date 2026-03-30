Ni Sierra Nevada ni la Bola del Mundo: la mejor zona de España para vivir el eclipse solar según la Agencia Espacial

El próximo 12 de agosto, durante un minuto y medio, el día se convertirá en noche en una franja de la península Ibérica. EFE Nicolás Aguilera

Las claves nuevo Generado con IA La Agencia Espacial Europea ha elegido León como el mejor lugar de España para observar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. León destaca por su ubicación estratégica dentro de la franja de oscuridad total, buena visibilidad y condiciones favorables para la observación. El evento contará con actividades de divulgación científica, talleres y charlas para acercar el fenómeno al público y fomentar la ciencia participativa. Este eclipse será el primero visible en España en más de un siglo y forma parte de una serie excepcional de tres eclipses entre 2026 y 2028.

España se prepara para vivir uno de los fenómenos astronómicos más relevantes del siglo XXI, aunque no todas las zonas de la península lo disfrutarán de la misma forma. De hecho, la Agencia Espacial Europea (ESA) ya ha escogido el punto de encuentro ciudadano para seguirlo.

La ciudad ha sido seleccionada por su combinación de factores científicos, geográficos y organizativos. Se trata de León, que se posiciona así en el centro de la divulgación científica internacional para el eclipse solar total que se producirá el próximo 12 de agosto de 2026.

Según ha explicado la rectora de la Universidad de León, Nuria González, el evento astronómico representa una oportunidad única para proyectar la ciudad y su comunidad académica en el ámbito internacional: "León es un enclave privilegiado para la observación del eclipse".

"Hoy damos un paso más", prosigue, "con este evento queremos que no sea solo un lugar privilegiado, sino que se pueda aprender del eclipse y, sobre todo, que podamos acercarlo a los ciudadanos, siempre desde el conocimiento científico".

Un enclave estratégico

De hecho, el eclipse del próximo 12 de agosto no será un evento cualquiera. Se trata del primer eclipse solar total visible desde España en más de un siglo, lo cual explica el enorme interés científico y social que ha suscitado el fenómeno.

Además, la franja de oscuridad total atravesará buena parte del norte peninsular, y León se encuentra precisamente dentro de esta franja en condiciones muy favorables para la observación.

En este tipo de fenómenos, en cuanto a idoneidad para su observación se refiere, influyen múltiples factores como la altitud solar, la climatología y la ausencia de obstáculos; en este caso, el eclipse se producirá al atardecer, añadiendo complejidad a su observación.

La ciudad de León se posicionaría así como un enclave estratégico: suficiente duración de la fase total, buena visibilidad del horizonte y una ubicación dentro de la trayectoria óptima del fenómeno.

Por otro lado, cabe destacar que la elección de León no responde solo a criterios astronómicos. La ESA, en colaboración con la Universidad de León y el Ayuntamiento, está diseñando un programa centrado en la divulgación científica y la participación ciudadana.

El objetivo será transformar la observación del eclipse en una experiencia educativa completa, con actividades abiertas al público, talleres, charlas y encuentros con expertos, incluyendo científicos que han participado en misiones espaciales.

El evento principal se desarrollará en el entorno del Palacio de Exposiciones y Congresos, que funcionará como núcleo de actividades.

Está previsto que se habiliten conexiones en directo con observatorios astronómicos de todo el mundo, permitiendo seguir el fenómeno desde una perspectiva global.

Este enfoque responde a una tendencia creciente en la ciencia contemporánea: acercar el conocimiento al ciudadano y fomentar la "ciencia participativa", donde el público no solo observa, sino que también comprende el fenómeno.

Por último, cabe destacar que el eclipse de 2026 forma parte de una serie excepcional de tres eclipses solares visibles desde España entre 2026 y 2028, un hecho extremadamente poco frecuente en nuestra historia reciente.

Sin embargo, este primer eclipse tiene un valor especial, dado que será el más accesible geográficamente y el que ofrecerá una experiencia más extendida en el territorio peninsular.

La totalidad, es decir, el breve momento donde la Luna cubre completamente el Sol, apenas dura entre uno y dos minutos, pero su impacto visual y emocional es profundo; en ese momento, la temperatura desciende, la luz se atenúa de forma brusca y pueden observarse estructuras solares como la corona, normalmente invisibles para el ojo humano.