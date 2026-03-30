La NASA mira a la Luna desde el espacio y cambia de estrategia: quiere establecer una colonia humana permanente

Las claves nuevo Generado con IA La NASA abandona su estación orbital para centrar todos sus recursos en construir la primera colonia humana permanente en la Luna. El plan "Ignition" prevé una base lunar modular en el polo sur, con una inversión de hasta 30.000 millones de dólares en una década. El ingeniero español Carlos García-Galán liderará el despliegue de hábitats y sistemas energéticos en la superficie lunar. La presencia permanente en la Luna servirá como campo de entrenamiento para futuras misiones humanas a Marte.

La NASA está decidida a realizar un cambio histórico en su estrategia espacial: la agencia cancelará la estación orbital para centrar todos sus recursos en la construcción de la primera colonia humana permanente en la superficie de la Luna. No, no es ciencia ficción, ni una película, es un revolucionario objetivo.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, presentó el ambicioso plan llamado "Ignition" que marca un giro: la NASA quiere focalizar todo en la construcción de una base en la superficie lunar, con una colonia que nunca abandone el satélite.

El objetivo principal ya no es solo visitar la Luna para dejar huellas, sino establecer una presencia humana duradera, y para hacer realidad esta visión la NASA va a necesitar una importante inyección económica y un equipo con los mejores profesionales del planeta.

Contando con un presupuesto base de 20.000 millones de dólares para los próximos siete años, y llegando hasta los 30.000 millones en una década, la base se construirá de forma modular e incremental, utilizando componentes originalmente destinados a la estación orbital para crear hábitats en el polo sur lunar.

La NASA quiere una colonia permanente en la Luna.

Una base en la Luna para siempre

Hasta ahora, el plan de la NASA era realizar visitas temporales y breves a la Luna, pero esto lo cambia todo: "El objetivo es claro: sentar las bases de una base lunar duradera y dar el siguiente paso hacia Marte", asegura Jared Isaacman.

"La base lunar no aparecerá de la noche a la mañana. Invertiremos aproximadamente 20 mil millones de dólares en los próximos siete años y la construiremos a través de docenas de misiones", continúa.

"Falta solo una semana y puedo confirmar que todo está en orden y no hay ningún impedimento para el lanzamiento de Artemis, si las condiciones meteorológicas lo permiten".

La NASA planea realizar aterrizajes tripulados cada seis meses una vez que el sistema esté operativo, con el fin de preparar a su equipo lo máximo posible para el futuro viaje a Marte. El ingeniero malagueño Carlos García-Galán ha sido nombrado para liderar este despliegue de hábitats y sistemas de energía en la superficie.

Así pues, la Luna será una especie de campo de entrenamiento para aprender a sobrevivir allí seis meses seguidos, cultivando comida y reparando máquinas con lo que hay a mano. Si esto se consigue, quizá se habrá encontrado la clave para habitar el planeta rojo.

Es, desde luego, el evento más importante en el espacio desde que el hombre pisó la Luna en 1969, porque ahora la intención es conseguir que un grupo de humanos preparados puedan prosperar lejos de la Tierra.