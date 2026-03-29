Ni Dehesa de Extremadura ni Sierra Morena: la cigüeña negra logra superar las 400 parejas y reconquista España

Las claves nuevo Generado con IA La cigüeña negra ha superado las 400 parejas en España, con un crecimiento del 15-20% respecto a censos anteriores. La especie, antes concentrada en Extremadura, se está expandiendo hacia el centro y norte peninsular, recolonizando territorios. El crecimiento se debe a mejoras en el hábitat y un seguimiento científico, aunque la cigüeña negra sigue siendo muy sensible a la presencia humana. Castilla y León y la Comunidad de Madrid han visto un notable aumento de parejas, y la productividad alcanza 2,42 pollos por pareja en algunas regiones.

La cigüeña negra está remontando y crece en España. La situación para el ave, aun siendo crítica debido a que continúa catalogada como especie en peligro de extinción, es más esperanzadora que nunca gracias a su incesante expansión.

Durante décadas, la población estuvo estancada y concentrada, pero ahora se estima que existen ya hasta 400 parejas distribuidas por todo el país, con un crecimiento del 15-20% respecto a censos anteriores que reduce el riesgo de que una enfermedad o incendio en una sola zona acabe con la mayor parte de la especie.

El último censo nacional completo (2017) de SEO/BirdLife contabilizó 346 parejas seguras y 40 probables, pero datos más recientes de 2024 y 2025 muestran una tendencia a la estabilidad o ligero crecimiento en zonas como Castilla y León y la Comunidad de Madridcon otras 38 parejas: ha multiplicado su población considerablemente en cuatro años.

La cigüeña negra crece poco a poco en España.

Un crecimiento estable y seguro

La mejor noticia es que la especie ya no es exclusiva de sus núcleos históricos. Aunque Extremadura sigue albergando más de la mitad de la población española -sumando más o menos unas 189 parejas-, la cigüeña negra está expandiendo su área de reproducción hacia el centro y norte peninsular.

La cigüeña negra está recolonizando territorios donde antes era muy escasa, mejorando su estatus de conservación poco a poco mientras se asienta para conformar nuevas familias. Se trata realmente de un ave muy delicada porque necesita estar lo más alejada posible de las personas, de modo que controlar su seguridad es también complicado.

No obstante, la expansión de la cigüeña negra en nuestro país no es casualidad, sino el resultado de una combinación de mejoras en su hábitat y un seguimiento científico exhaustivo. Siempre teniendo presente que el ave odia ese contacto con los humanos y que por tanto necesita su propio espacio.

De hecho, la presencia de turistas puede alterar por completo su hábitat, provocando graves consecuencias para su reproducción y estabilidad: hasta la presencia de drones cerca de sus nidos puede hacer que abandonen la puesta, porque son extremadamente sensibles.

Pero, a su vez, se ha observado que el aumento de infraestructuras como arrozales y ciertos embalses ha proporcionado nuevos comederos estables, facilitando su establecimiento en el centro y norte peninsular, lo que ha permitido que la especie alcance una productividad de 2,42 pollos por pareja en regiones como Castilla y León, una cifra excelente.

España es, junto con Portugal, el refugio principal de la población de Europa Occidental. Si la población ibérica prospera, garantiza la supervivencia de la especie en todo el continente frente al declive de otras rutas migratorias, de modo que vamos por el buen camino.