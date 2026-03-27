Angola cambia de rumbo: Encuentran un pozo petrolífero calculado en 500 millones de barriles frente a la costa del país

Imagen de archivo de unas plataformas petroleras en el lago de Maracaibo, en Venezuela. EFE Henry Chirinos

Este descubrimiento refuerza el potencial del bloque 15/06, una de las áreas más prolíficas de Angola , donde ya se han registrado más de una veintena de hallazgos, consolidando la relevancia geológica de la cuenca del Congo inferior.

Las claves nuevo Generado con IA Descubren un pozo petrolífero con 500 millones de barriles frente a la costa de Angola, considerado uno de los hallazgos más relevantes de la región africana en los últimos años. La compañía Eni confirmó el hallazgo en el bloque 15/06, a 18 kilómetros de la infraestructura Olombendo y a 667 metros de profundidad en aguas del Atlántico. El yacimiento podría impulsar significativamente la economía de Angola, que depende en gran medida del petróleo para sus exportaciones e ingresos. El descubrimiento llega en un contexto de bloqueo del Estrecho de Ormuz y búsqueda global de nuevas fuentes energéticas, reforzando el atractivo de África occidental para las grandes petroleras.

El Estrecho de Ormuz está bloqueado. Y por ahí pasa el 80% del petróleo mundial.

Las consecuencias no se han hecho esperar. El Gobierno anunció la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de sus reservas estratégicas. No es el único: otros países europeos han tomado la misma decisión ante una incertidumbre que no remite.

El mapa energético se está redibujando a marchas forzadas.

En ese contexto, cada nuevo yacimiento importa más que antes. El más reciente ha aparecido frente a las costas de Angola, devolviendo el foco a los recursos energéticos del África subsahariana en un momento en el que los mercados buscan, con urgencia, nuevas fuentes de suministro.

Ha sido la compañía Eni la que ha confirmado el hallazgo del pozo exploratorio Algaita-01, situado en el bloque 15/06, a unos 18 kilómetros de la infraestructura flotante Olombendo, en aguas profundas del Atlántico.

500 millones de barriles

Las primeras estimaciones apuntan a un volumen de petróleo en sitio de aproximadamente 500 millones de barriles, una cifra que sitúa este hallazgo entre los más relevantes de los últimos años en la región africana.

El pozo fue perforado en enero de 2026 mediante el buque Saipem 12000, en una profundidad de agua de 667 metros, lo que evidencia la complejidad técnica de las operaciones en entornos offshore.

Los análisis preliminares han identificado múltiples intervalos de areniscas con presencia de crudo en formaciones del Mioceno superior, caracterizadas por una alta calidad de reservorio y buenas propiedades petrofísicas, según los datos recabados durante la perforación.

Este descubrimiento refuerza el potencial del bloque 15/06, una de las áreas más prolíficas de Angola, donde ya se han registrado más de una veintena de hallazgos, consolidando la relevancia geológica de la cuenca del Congo inferior.

El proyecto está liderado por Azule Energy, una joint venture participada por Eni y BP, junto a otros socios internacionales y la compañía estatal angoleña, en un ejemplo de cooperación energética en mercados emergentes.

Más allá de su dimensión técnica, el hallazgo llega en un contexto en el que Angola busca mantener su producción petrolera tras años de declive, apoyándose en nuevas inversiones y reformas regulatorias para atraer capital extranjero.

La cercanía del yacimiento a infraestructuras ya existentes podría acelerar su desarrollo, reduciendo costes y plazos, y facilitando su integración en el sistema productivo actual del país africano.

El descubrimiento podría suponer un impulso significativo en términos económicos para las exportaciones de crudo de Angola, cuya economía depende en gran medida de los hidrocarburos como principal fuente de ingresos y divisas.

El interés creciente de las grandes compañías por África occidental, considerada por algunos analistas como el "nuevo Brasil" en términos de potencial petrolero, subraya la importancia estratégica de estos descubrimientos en el tablero energético global.