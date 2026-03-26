Jordania cambia las normas: acaba con la escasez de agua con un ambicioso y colosal acueducto de 450 km

Las claves nuevo Generado con IA Jordania inicia un megaproyecto para combatir la escasez de agua mediante un acueducto de 450 km y una planta desalinizadora en el Mar Rojo. El Proyecto de Desalinización y Transporte de Agua de Aqaba a Amán busca suministrar 300 millones de metros cúbicos de agua potable al año. El coste estimado del proyecto es de 6.000 millones de dólares, con financiación internacional de Francia, Estados Unidos, Reino Unido y otros fondos. Se espera que el acueducto cubra el 40% de las necesidades municipales de agua en Jordania para 2030, marcando un cambio histórico para el país.

Jordania, uno de los países y territorios más secos del planeta, pone en marcha un megaproyecto para poner fin a la crisis del agua que afronta su territorio.

Hasta la fecha, Jordania ha estado sobreviviendo extrayendo agua de sus acuíferos subterráneos a un ritmo mucho más rápido de lo que se recargan y, por ende, algunos de estos pozos están al borde del agotamiento, por lo que el suministro de agua pende de un hilo.

No obstante, todo ese problema va a llegar a su final con un colosal acueducto que hay en marcha impulsando el Proyecto de Desalinización y Transporte de Agua de Aqaba a Amán (AAWCP). El canal en cuestión permitirá que estos acuíferos descansen y se recuperen para poder ser funcionales en el futuro.

El plan consiste en construir una planta desalinizadora en el Mar Rojo (Aqaba) y un acueducto de aproximadamente 450 kilómetros de longitud para bombear el agua dulce hacia el norte, hasta la capital, Amán, y otras regiones sedientas, suministrando así agua a una infinidad de personas que lo necesitan.

Jordania pone fin al problema del agua

Es una muy buena noticia para el país, pero se trata de un proyecto sumamente ambicioso y extremadamente caro: se estima que el coste del proyecto ronda los 6.000 millones de dólares. Francia, a través de sus empresas y apoyo financiero, lidera gran parte de la ejecución técnica con el apoyo de otros países.

El gobierno jordano aprobó el 17 de marzo de 2026 una subvención de 203 millones de dólares de Estados Unidos y se han sumado fondos del Reino Unido -5.3 millones de libras-, el Fondo Árabe para el Desarrollo -189 millones de dólares- y el Fondo Verde para el Clima, que aprobó un paquete récord para esta iniciativa.

Y el plan, realmente, avanza mucho más rápido de lo previsto, porque el cierre financiero se espera en las próximas semanas, lo que permitirá que la construcción comience este mismo año con un plazo de ejecución de cuatro años.

La idea es que el proyecto suministre 300 millones de metros cúbicos de agua potable al año, cubriendo aproximadamente el 40% de las necesidades municipales de Jordania para el año 2030: es sin duda un hecho histórico que si se consigue puede cambiar para siempre toda Jordania.

Es uno de los proyectos de infraestructura hídrica más ambiciosos del mundo, pero los objetivos son claros y el plan establecido se está poniendo en marcha según lo previsto. Todo apunta a que, en los próximos años, Jordania puede dejar de ser uno de los países más secos del planeta si todo va según lo previsto.