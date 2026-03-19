Ni Doñana ni Sierra Morena: el lince ibérico conquista su nuevo feudo en España con un récord de cachorros

Ni Doñana ni Sierra Morena: el lince ibérico conquista su nuevo feudo en las Tierras de Talavera con récord de cachorros

Las claves nuevo Generado con IA El lince ibérico ha encontrado un nuevo núcleo próspero en La Jara, cerca de Talavera de la Reina (Toledo), que lidera la población de esta especie en España. La población de linces ibéricos ha alcanzado los 942 ejemplares en la zona, contribuyendo a que la especie pase de estar 'en peligro de extinción' a 'vulnerable' en la Lista Roja de la UICN. El aumento de cachorros y la expansión a territorios como Toledo, Extremadura y Portugal favorecen la mezcla genética y fortalecen la especie. Actualmente hay más de 2.400 linces ibéricos en libertad, una situación histórica que refleja el éxito de los programas de conservación en la península.

El lince ibérico encuentra un nuevo hogar repleto de esperanza. Aunque ya no está en peligro de extinción, la especie ha llegado a tener serios problemas para sobrevivir en su entorno natural durante los últimos años. Pero, ahora, eso ya no es un problema gracias a su reintroducción en La Jara.

Consolidándose como uno de los núcleos más prósperos de España, el mencionado territorio en las proximidades de Talavera de la Reina (Toledo) se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor población de linces ibéricos en la Península, alcanzando los 942 ejemplares, números realmente extraordinarios que salvan por completo a la especie.

Gracias a esta expansión, el lince ibérico ha dejado de estar oficialmente en peligro de extinción para pasar a la categoría de "vulnerable" en la Lista Roja de la UICN, lo que supone un gran paso adelante para el futuro de estos animales tan particulares y espectaculares.

El lince ibérico encuentra nuevo hogar y garantiza su futuro.

El lince ibérico prospera en La Jara

Aunque Doñana sigue siendo el símbolo, Toledo y las Tierras de Talavera son hoy el motor principal del crecimiento de la especie en nuestro país. Esta zona es vital porque actúa como un puente que permite que las poblaciones de linces del sur se conecten con las nuevas áreas de reintroducción en el norte, extendiendo así a la especie.

Lo parezca o no, esta expansión es una extraordinaria noticia para el ecosistema. En el año 2002 solo quedaban 94 ejemplares en todo el mundo. Según los últimos censos de 2024 y 2025, la población ya supera los 2.400 individuos en libertad con un récord de cachorros, por lo que se espera que las cifras vayan en aumento durante los próximos años.

Es más, que haya ese récord de crías en zonas como Toledo indica que el ecosistema es sano y tiene suficiente alimento para mantener a cientos de ejemplares y múltiples familias, lo que permite que la población crezca de forma natural en plena libertad y sin dependencia de los humanos.

Además, esta especie de conquista de feudos en Toledo, Extremadura o Portugal permite que los linces viajen de un núcleo a otro mezclando sus genes, lo que, por consiguiente, hace que la especie sea mucho más fuerte y resistente a enfermedades: ya no hace falta que vivan en terrenos separados y aislados los unos de los otros.

Ahora mismo, estamos ante la mejor situación de la especie en el último siglo, siendo testigos de un ejemplo mundial de conservación que puede servir para propulsar a otras especies a mejorar su estabilidad y su futuro.

Si bien es cierto que el lince ibérico está, como decíamos, en un estado vulnerable, cuenta con un número de ejemplares sólido que tranquiliza a los expertos.