Los expertos no dan crédito: descubren fósiles de 450 millones de años en el Everest que cambian su origen

Los expertos no dan crédito: descubren fósiles de 450 millones de años en el Everest y confirma que la cima estuvo bajo el mar

Las claves nuevo Generado con IA Descubren fósiles marinos de 450 millones de años en la cumbre del Everest, demostrando que fue fondo marino. Entre los restos hallados están trilobites, braquiópodos, crinoideos y cefalópodos, antiguos habitantes de arrecifes. La colisión de la placa india con la de Eurasia elevó el antiguo lecho marino a más de 8.000 metros de altura. El hallazgo permite estudiar cómo era la vida en el antiguo Océano de Tetis y revela el origen desplazado de la India.

El Monte Everest, considerado el punto más alto del planeta Tierra, guarda secretos del fondo del mar en su estructura. Aunque parece cosa de ciencia ficción, una reciente investigación ha hallado fósiles marinos de unos 450 millones de años a más de 4.000 metros de altura.

Los investigadores del hallazgo han identificado restos de organismos que habitaban arrecifes antiguos, como trilobites -que vendrían a ser una especie de parientes lejanos de los cangrejos-, braquiópodos -que serían, para que os hagáis una idea, como almejas-, crinoideos y cefalópodos.

Aunque se sabe de la existencia de estos fósiles desde hace décadas, expediciones recientes han confirmado con mayor precisión que incluso las rocas de la cumbre misma son de origen marino, lo que transforma al Everest en una especie de cápsula del tiempo con importantes lazos con las profundidades del océano.

La conexión del Monte Everest con el fondo del mar.

El Monte Everest se conecta con el fondo del mar

El origen de estos fósiles se remonta a unos 50 millones de años atrás. Según los expertos, la placa tectónica de la India colisionó con la placa de Eurasia provocando una colisión tan potente que plegó la corteza terrestre y empujó el antiguo lecho marino hacia arriba, elevando los sedimentos y sus fósiles a más de 8.000 metros de altura.

Más allá de que esto demuestra, sin ningún tipo de duda, que hasta los lugares más gélidos y altos del mundo fueron alguna vez cálidos arrecifes llenos de vida marina, el descubrimiento sirve para comprender mejor que hasta las consideradas placas tectónicas más sólidas no son realmente estáticas.

Principalmente, el hallazgo arroja luz sobre los orígenes de la propia India. Si hacemos caso a este "cambio" en la Tierra, se confirma que el país estuvo originalmente en un punto muy diferente. Hace millones de años era una isla gigante que viajó por el océano hasta chocar contra Asia, "arrugando" la corteza terrestre y empujando el antiguo fondo marino hacia el cielo.

Pero a su vez también permite a los paleontólogos estudiar cómo era la vida en el Océano de Tetis -un mar antiguo que ahora ya es cosa del pasado- analizando fósiles que están preservados en el lugar más recóndito del mundo.

Hace 450 millones de años todo era muy diferente, y la única manera de figurar cómo estaban estructurados los diferentes países y continentes es gracias a este tipo de descubrimientos, que arrojan luz a un tiempo de oscuridad. En este caso, se puede confirmar que el Everest es, literalmente, un antiguo fondo marino levantado.

El planeta está en constante movimiento y transformación, así que incluso lo que a día de hoy conocemos de un modo, puede que dentro de mucho tiempo ya no sea así.