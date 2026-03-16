La psicología lo confirma: los perros temen perder el amor de sus dueños y sienten celos ante la "amenaza de rivales"

Las claves nuevo Generado con IA La ciencia confirma que los perros sienten celos y temen perder el amor de sus dueños, incluso ante objetos inanimados. Un estudio demostró que los perros reaccionan con más fuerza cuando creen que sus dueños interactúan con un "rival" que cuando lo hacen con un objeto. Los perros pueden representar mentalmente situaciones de celos, aunque no las vean, mostrando comportamientos como tirones de correa, ladridos o lloros. Esta inteligencia social compleja revela que los perros pueden sentirse desplazados ante la llegada de un bebé u otra mascota, pero el sentimiento desaparece al percibir cariño para todos.

Era algo que los dueños de los perros percibían desde hace muchísimos años, pero ahora la ciencia lo confirma. Efectivamente, el mejor amigo del hombre siente celos de amenazas y rivales y teme perder el amor de su dueño cuando este interactúa con otros animales e incluso objetos inanimados.

Seguro que en más de una ocasión habéis estado cocinando, viendo la tele, leyendo o echando unas partidas a algo y vuestro perro se ha abalanzado sobre vosotros en busca de atención. Eso ocurre, principalmente, porque el animal está celoso de no ser el centro de atención y tiene miedo de no recibir más caricias ni mimos.

Y es que el estudio en cuestión que aborda este asunto, liderado por la psicóloga Amalia Bastos en la Universidad de Auckland y publicado en Psychological Science, sostiene que los perros no solo sienten celos, sino que pueden representar mentalmente la situación que los provoca, incluso si no la están viendo directamente.

Sí, los perros también sienten celos.

Los perros también sienten celos

Para llevar a cabo la investigación en cuestión, los expertos reunieron a 18 perros y les mostraron a su dueño interactuando con un "rival" -un perro falso muy realista y convincente- y con un objeto inanimado -que realmente puede ser cualquier cosa-. Acto seguido, colocaron una barrera para que el perro no pudiera ver la interacción.

Aunque la barrera les impedía ver, los perros tiraron de sus correas con mucha más fuerza cuando creían que sus dueños estaban acariciando al perro falso que cuando creían que interactuaban con el cilindro. Es decir, que los perros tienen una especie de sexto sentido que les permite saber si su dueño está interactuando con otras cosas.

Este hallazgo es importante porque sugiere que los perros poseen una forma de inteligencia social compleja que antes se creía exclusiva de los humanos o de niños muy pequeños, y lo mejor es que son capaces de expresarlo de diferentes maneras, ya sea con tirones de correa, ladrando o con pequeños lloros.

La conexión entre los humanos y los perros es muy profunda y se puede amplificar hasta límites desconocidos, provocando una unión que puede llevar a las mascotas a desarrollar sentimientos muy importantes que también poseen todas las personas.

De modo que también es normal que, por ejemplo, los perros puedan sentirse desplazados cuando llega a casa un recién nacido o, por supuesto, otra mascota, puesto que se ven amenazados. Todo es cuestión de adaptarse, como siempre, y en cuanto detectan que hay cariño para todos ese sentimiento de celos desaparece.