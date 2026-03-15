China envía una vaca a las profundidades del océano y encuentra lo inesperado: varios depredadores inusuales

China envía una vaca a las profundidades del océano y encuentra varios depredadores inusuales

Las claves nuevo Generado con IA Científicos de la Universidad Sun Yat-sen enviaron un cadáver de vaca al fondo del Mar de China Meridional para estudiar la descomposición en el abismo. Durante el experimento, se registró la aparición de ocho tiburones dormilones, una especie habitualmente presente en aguas frías del Pacífico Norte. El hallazgo sugiere comportamientos sociales jerárquicos inéditos y plantea la posibilidad de una migración o distribución más amplia de la especie. El experimento revela patrones de comportamiento cambiantes en los tiburones dormilones y abre la puerta a futuras investigaciones sobre su presencia en aguas profundas chinas.

Los científicos, a veces, realizan experimentos realmente extraños, pero estos acaban ofreciendo resultados impresionantes. Expertos de la Universidad Sun Yat-sen tuvieron la particular idea de enviar el cadáver de una vaca a las profundidades del Mar de China Meridional, y se toparon con unos depredadores inesperados.

No es la primera vez que, debido al cambio climático, se habla sobre la migración de las diferentes especies del planeta, que movidas por el calentamiento global se mueven en direcciones insólitas en busca de alimento y refugio para persistir y seguir adelante.

En esta ocasión, los científicos quedaron asombrados al descubrir hasta ocho tiburones dormilones a 1.629 metros en las mencionadas aguas chinas para devorar a esa vaca, que se sumergió en las profundidades para simular una "caída de ballena".

Tiburones dormilones aparecen en las profundidades de China.

Hasta ocho tiburones dormilones en el Mar de China Meridional

El avistamiento de este grupo de tiburones dormilones es inusual debido a que la especie habita comúnmente aguas frías del Pacífico Norte, por lo que no se entiende cómo es posible que ahora también la especie pueda ser vista en otros territorios que se creían intocables para los mismos.

Este hallazgo en cuestión se ha podido registrar al utilizar un cadáver de vaca para estudiar la descomposición en el abismo, y eso acabó revelando comportamientos sociales jerárquicos inéditos en estos depredadores, sugiriendo una distribución más amplia o migración hacia el sur.

"Este comportamiento sugiere que la prioridad de alimentación está determinada por la intensidad de la competencia individual, incluso en ambientes de aguas profundas", aseguran los responsables de la investigación.

Esto confirma, de manera sólida, que los patrones de comportamiento del tiburón dormilón -en este caso- están cambiando y puede que se acabe encontrando al depredador en otras aguas, que hasta ahora permanecían dominadas por otras especies o directamente libres, sin presencia de grandes "monstruos" marinos.

Aunque, desde el estudio también se expone una cuestión, y es que quizá estos animales siempre habían estado en estas aguas pero nunca se había dado con ellos, por la razón que fuera. Hay que tener en cuenta que el experimento de los científicos implicados es bastante peculiar, por lo que tendría sentido que nunca se hubieran detectado Somniosus pacificas.

Si el caso fuera este último, ahora solo hace falta realizar un seguimiento para ver si realmente habitan tiburones dormilones de manera habitual en las profundidades del Mar de China Meridional o si todos ellos fueron atraídos por el experimento de los científicos, capturado gracias a un gran equipo de cámaras equipadas alrededor de la vaca.