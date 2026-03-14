Ya es oficial: Reino Unido confirma que financiará con 11.500 euros a estos 18 centros de investigación españoles

Las claves nuevo Generado con IA Reino Unido financiará con hasta 11.500 euros a 18 centros de investigación españoles a través del programa de becas Springboard. Las ayudas buscan fomentar la colaboración científica entre equipos españoles y británicos, especialmente en inteligencia artificial, salud mental, gestión del agua y sostenibilidad. Cataluña lidera el número de proyectos seleccionados, seguida por la Comunidad Valenciana y Madrid, con participación de universidades como Barcelona, Santiago de Compostela y Málaga. Instituciones británicas de prestigio como Cambridge y King's College de Londres colaborarán en estos proyectos conjuntos.

Los efectos del Brexit se percibieron incluso en científicos españoles que trabajan en el país y vieron cómo perdieron millones de euros para su investigación. Sin embargo, tras seis años desde que Reino Unido abandonó la Unión Europea las últimas medidas parecen girar en la dirección contraria.

Una de las iniciativas con las que se pretende reforzar la colaboración científica internacional y fomentar el trabajo conjunto entre equipos de investigación españoles y británicos son las becas Springboard.

Financiadas por el propio Gobierno del Reino Unido, estas ayudas permiten poner en marcha proyectos de colaboración entre universidades y centros de investigación españoles e instituciones británicas de referencia, algunas de ellas de reconocido prestigio como Cambridge.

Estas becas se convocaron a mediados del pasado año y, en total, se han recibido cerca de 70 solicitudes, el doble de la cifra registrada para colaborar con Alemania o Francia, lo que refleja la creciente demanda del Reino Unido por crear alianzas estratégicas con España.

La lista definitiva se ha dado a conocer ahora. En ella se encuentran un total de 18 centros de investigación a los que financiará el gobierno británico con una ayuda que cuenta con una financiación de hasta 11.500 euros por proyecto.

Los proyectos seleccionados dibujan un mapa de prioridades compartidas entre ambos países. En las propuestas hay un fuerte peso de la inteligencia artificial (IA), aplicada tanto a la salud mental como a la interacción humano-máquina.

También destacan otros proyectos que están más centrados en la gestión del agua, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de procesos industriales más sostenibles.

Amplia representación territorial

En lo que respecta a la procedencia de estos proyectos, la selección muestra una amplia representación territorial. Cataluña concentra el mayor número de proyectos seleccionados, seguida de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Entre las instituciones españolas que se beneficiarán de los fondos británicos figuran universidades públicas consolidadas como la Universitat de Barcelona, la Universidade de Santiago de Compostela y la Universidad de Málaga.

Por su parte, en el ámbito británico también aparecen nombres de reconocido prestigio internacional como el de la ya mencionada Universidad de Cambridge o el del King's College de Londres.

"El interés generado confirma que las comunidades científicas del Reino Unido y España comparten la voluntad de colaborar", ha señalado Carolina Jiménez, responsable de Educación del British Council en nuestro país.

El programa pone un énfasis especial en el desarrollo de investigación conjunta, la preparación de futuras propuestas europeas y la formación de jóvenes investigadores.

La puesta en marcha de las becas Springboard en España se enmarca en el refuerzo de la cooperación entre ambos países, que no sólo está centrada en ámbitos como la seguridad y la economía, sino que también hace referencia a la colaboración en educación y ciencia.