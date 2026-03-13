Hallazgo histórico en Barcelona: unas obras revelan restos de un foro romano enterrado durante más de 2.000 años

La Sala Gran, donde los arqueólogos descubrieron una gran sección del pavimento monumental del foro romano bajo el Gran Hotel Barcino de Barcelona. Global Geomática

Bajo el suelo del Gran Hotel Barcino, en pleno Gòtic, ha aparecido una pieza que obliga a recolocar el plano mental de la Barcelona romana: un pavimento monumental que perteneció al foro de Barcino, enterrado a más de dos metros de profundidad y preservado con una nitidez poco habitual.

El hallazgo surgió durante una obra rutinaria —un ascensor— y terminó convirtiéndose en una intervención de largo aliento: de un sondeo mínimo se pasó a una excavación ampliada, con años de trabajo y una lectura estratigráfica que atraviesa épocas enteras.

Lo que se ve hoy es un enlosado de piedra de Montjuïc datado en los años 15–10 a. C., es decir, en las décadas fundacionales de la colonia. La superficie documentada ronda los 42 m², con losas de gran formato colocadas con precisión.

Esa calidad constructiva no se entiende como un simple suelo bonito. En arqueología urbana, una pavimentación de ese nivel suele señalar un espacio cívico central, pensado para ordenar flujos, impresionar y durar. En este caso, todo encaja con la plaza del foro.

El giro viene de la orientación. Las losas se alinean paralelas al decumanus (el eje este-oeste), y eso sugiere que el foro no se disponía como se defendía desde hace más de un siglo. El resultado: una Barcino girada noventa grados.

Hasta ahora, la hipótesis dominante situaba el foro de manera diferente, ligado al entorno de Sant Jaume y con otra lógica de ejes. El pavimento hallado introduce un dato físico difícil de esquivar: el corazón político de la ciudad pudo estar organizado con otra geometría.

La excavación no se quedó en la piedra. Junto al enlosado aparecieron estructuras de hormigón romano y pozos vinculados a un sistema hidráulico, una pista de que el foro no era solo plaza: también era infraestructura, control del agua y, quizá, escenografía urbana.

Otra señal de monumentalidad es el mármol: se recuperaron numerosos fragmentos de procedencias mediterráneas, materiales caros que suelen asociarse a revestimientos, decoración arquitectónica o estatuaria. Es el tipo de hallazgo que devuelve al foro su condición de escaparate político.

Como ocurre en el subsuelo barcelonés, el foro no termina en Roma. Encima aparecen capas que cuentan declive y reutilización: transformaciones tardoantiguas, reformas medievales, usos domésticos y estructuras posteriores. El mismo lugar cambió de función sin cambiar de dirección postal.

El proyecto, además, no ha optado por arrancar y trasladar. La solución ha sido integrar los restos en el propio edificio, con una museización que permitirá ver el pavimento en su lugar original. No será un museo masivo, pero sí una ventana real.