EEUU anuncia su estrategia espacial: la NASA confirma la fecha de la primera misión tripulada a la Luna de este siglo

Mientras el mundo está en shock por la guerra de Irán y las devastadoras consecuencias económicas y geopolíticas que está teniendo el conflicto, la NASA ha anunciado que ya tiene fecha oficial para intentar una nueva misión a la Luna con tripulantes más de 50 años después de Apolo 17.

En esta ocasión, la expedición denominada Artemis II será la encargada de despegar hacia el único satélite natural de la Tierra con cuatro astronautas americanos -Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch-, según ha confirmado en rueda de prensa la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El viaje durará diez días y se producirá alrededor de la Luna, por lo que no pisarán la superficie lunar, como sí pudo hacer la expedición comandada por Neil Armstrong en 1969 denominada Apolo 11. Por lo tanto, esta misión servirá para comprobar en condiciones reales el funcionamiento de los sistemas espaciales antes de intentar volver a poner pie en el satélite.

Posibles fechas del lanzamiento

La agencia espacial estadounidense anunció que el plan es que la nave espacial despegue entre el 1 y el 6 de abril, siendo el día 1 la primera oportunidad para lanzar Artemis II. La hora exacta del intento será a las 18:24 horas del este de Estados Unidos, lo que equivale a las 00:24 horas hora española del próximo 2 de abril.

Si fracasa el primer intento, tal y como ha explicado Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Sistemas de Exploración, habrá tres ventanas más de oportunidades hasta el lunes 6 de abril. Para que se produzca el lanzamiento se tienen que alinear una serie de factores (día sin precipitaciones y que la posición orbital de la Tierra sea favorable), por eso se establece el límite en cuatro intentos.

NASA teams have polled 'go' to proceed toward Artemis II's launch around the Moon.



We're targeting March 19 to roll the rocket out to the launchpad at @NASAKennedy in advance of a launch attempt on April 1, pending completion of work at the pad: https://t.co/B58YibEjYI pic.twitter.com/vSVV6wx5No — NASA (@NASA) March 12, 2026

Por lo tanto, si no se cumplen las condiciones, la NASA esperará a la siguiente ventana de oportunidad con el objetivo de poder despegar con la trayectoria prevista y cumplir los objetivos de la misión. Más allá de los primeros seis días del próximo mes, la siguiente ventana es el 30 de abril.

Artemis II, en realidad, va con retraso. La idea inicial de EEUU era haber despegado el pasado 2 de febrero, pero se produjeron averías en el combustible. El 19 de febrero se llevó a cabo un ensayo perfecto, pero poco después se detectaron fugas de helio en la segunda etapa del cohete.

Siguiente objetivo: Marte

Una vez subsanados, ya es una realidad que la NASA va a hacer un nuevo intento que sucederá a Artemis I, expedición sin tripulantes enviada en 2022 sobre la órbita de la Luna que se marcó el objetivo de comprobar la seguridad del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), nave espacial que también se va a utilizar en Artemis II.

En un comunicado de la NASA han expresado cuáles son sus metas a largo plazo. "Como parte de la Edad de Oro de la innovación y la exploración, la NASA enviará astronautas de Artemis en misiones cada vez más difíciles para explorar más de la Luna en busca de descubrimientos científicos, beneficios económicos y para construir sobre nuestra base para las primeras misiones tripuladas a Marte".

Este paso adelante del gigante americano se produce en un momento en el que China, su principal rival en la carrera espacial, está demostrando fortaleza aeroespacial con avances en la fabricación de cohetes automatizados y con su meta de superar a EEUU en 2030.

De hecho, Artemis III tampoco será la maniobra que por fin lleve al ser humano de nuevo a la Luna ya que la expedición se centrará en probar tecnología de Space X y Blue Origin. Entonces, habrá que esperar a Artemis IV en 2028 para ponerle nombre al sucesor de Neil Armstrong.