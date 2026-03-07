Biólogos españoles alertan: el topo de agua más raro del mundo vive en España y ha descendido un 70% en 30 años

Las claves nuevo Generado con IA El desmán ibérico, un topo semiacuático endémico de España, ha perdido el 70% de su población en los últimos 30 años. Este animal es un indicador clave de la salud de los ríos, ya que su alimento principal requiere aguas limpias para sobrevivir. La construcción de presas, la contaminación por vertidos y productos químicos, y el cambio climático están destruyendo su hábitat. El desmán ibérico también enfrenta amenazas por especies invasoras como el visón americano.

Es muy probable que no hayas oído hablar nunca del desmán ibérico, pero es uno de los animales endémicos de España más peculiares y más amenazados en la actualidad. Su aspecto no deja indiferente y es que recuerda a muchos animales, pero a ninguno concreto.

El desmán ibérico pertenece a la familia de los topos, hasta ahí todo bien. Tiene unos ojos muy pequeños y garras que le permiten escarbar en la tierra y entre las piedras para poder buscar alimentos. Sin embargo, se trata de un topo semiacuático.

Por eso tiene también membranas entre sus garras y es un gran buceador, le gusta vivir en los ríos y en los arroyos donde solía encontrar varios insectos, sobre todo larvas, que llevarse a la boca. Y hablando de la boca, este pequeño animal tiene una larga trompa.

Con ella otea los húmedos recovecos en los que se mete en busca de alimento. No mide más de 12 centímetros y tiene hábitos nocturnos, de ahí sus ojos diminutos. A todo esto hay que sumarle una larga cola de rata y pelo impermeable por todo su cuerpo.

Desde luego, el desmán ibérico es un animal muy singular y su valor no sólo reside en ello y en la importancia de mantener nuestra fauna autóctona. La presencia del desmán en nuestros arroyos es una señal de que nuestra naturaleza se encuentra en plena forma.

La importancia del desmán

¿Y por qué? Pues porque las larvas que come necesitan que el agua en la que viven esté limpia, mueren si está contaminada. Vamos, que si la población de los desmanes decrece significa que el agua de nuestra naturaleza está empeorando su calidad.

Aquí viene el dato preocupante: las autoridades han calculado que hemos perdido un 70% de desmanes ibéricos en los últimos 30 años. Es más, WWF ya ha alertado que si seguimos de brazos cruzados este animal va a desaparecer en menos de una década.

Lo bueno es que protegiendo al desmán actuamos sobre otras problemáticas de actualidad. En primer lugar, WWF asegura que la construcción de presas, embalses y canalizaciones está acabando con sus hábitats naturales.

En segundo lugar, los vertidos químicos, los pesticidas, los fertilizantes en exceso, las aguas mal tratadas de las ciudades que terminan en nuestros ríos están contaminando el entorno y reduciendo en gran medida los insectos que come este pequeño animal.

Además, el cambio climático está produciendo que los ríos bajen con un caudal inferior, sobre todo cuando hay sequías, que le afectan tanto a él como a sus presas. Y, por último, la amenaza que supone para este animal el visón americano, una especie invasora en España.