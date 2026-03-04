AEMET advierte de que este febrero ha sido el cuarto más cálido en los últimos 65 años: 2,4ºC por encima de lo normal

Turistas toman el sol en la playa de Benidorm durante el último sábado de febrero en la Comunitat Valenciana. Pablo Miranzo EFE

La meteorología de España en el mes de febrero ha sido de contrastes: la mitad del mes ha estado lloviendo de manera incansable y durante la otra mitad hemos tenido días soleados gracias a la presencia de un anticiclón. Pero, ¿y la temperatura?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha tomado los datos y ha llegado a una conclusión: en el pasado febrero ha hecho más calor de lo habitual para este mes del año en España. Un dato alarmante, a pesar de que muchos hemos agradecido el clima suave.

"Febrero de 2026 tuvo un carácter muy cálido en la España peninsular, con subidas y bajadas de temperaturas, pero sin episodios fríos", explica AEMET en su perfil de X. Es decir, continúa la tendencia a un clima más cálido en general en España.

Según los datos obtenidos por la agencia, la temperatura en nuestro país fue 2,4ºC más alta que la media de los febreros entre 1991 y 2020. Y, es más, este pasado febrero ha sido el cuarto más cálido desde 1961. Dos de los tres años más cálidos son recientes.

AEMET destaca los febreros de 2020 y 2024, pero también el febrero de 1990 del que nos separan nada menos que 36 años. Si nos detenemos a observar el último mes de febrero, los termómetros marcaron temperaturas llamativas durante varios días.

Récords de calor

"Hubo en febrero seis récords de días cálidos: 10, 11, 23, 24, 25 y 26. Eso significa que esas seis fechas concretas fueron las de temperatura media más altas en el conjunto de España desde 1950", alerta este organismo.

"En un clima no alterado, serían esperables cinco récords de este tipo en todo el año", explica AEMET. Es decir, los días con anomalías positivas de temperaturas son naturales, pero no con la frecuencia que observamos últimamente en España.

"El invierno 2025-2026 tuvo carácter muy cálido en el conjunto de la España peninsular. Su temperatura media fue de +1ºC superior a la del período de referencia 1991-2020. Este valor lo sitúa entre los seis inviernos más cálidos de ese período", afirma AEMET.

Y es, precisamente, el hecho de que haya quedado entre los seis inviernos con mayor temperatura media del período de referencia 1991-2020 lo que ha llevado a AEMET a declarar esta estación como muy cálida en España.

"En el conjunto de la serie histórica, iniciada en 1961, ha sido el noveno invierno más cálido. De los ocho inviernos con mayor temperatura media que el de 2025-2026, cuatro se han registrado desde 2019-2020", alerta la agencia española.

En cualquier caso, a lo largo de todo el invierno sí que ha habido episodios de frío, sobre todo en Navidad. Y durante el resto de enero las temperaturas estuvieron en torno a valores normales. "En el resto de diciembre y febrero predominaron temperaturas por encima de lo normal", concluye AEMET.