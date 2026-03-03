Ni julio ni agosto: Científicos confirman qué mes hay que evitar la playa por "riesgo extremo" de ataque de tiburones

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio de la Universidad de Hawái revela que octubre es el mes con mayor riesgo de ataques de tiburón tigre, no el verano. El 20% de las mordeduras de tiburón en Hawái ocurren en octubre, según datos analizados entre 1995 y 2024. El aumento de incidentes en octubre se debe a la migración de hembras maduras de tiburón tigre para dar a luz cerca de la costa. Los expertos recomiendan extremar las precauciones en octubre, especialmente evitando las horas de mayor actividad y no nadar solo.

Aunque comúnmente se crea que durante los meses de verano es cuando más ataques de tiburones se producen, lo cierto es que no es así, por lo menos no lo es para todas las especies de este superdepredador marino que continúa reinando en los mares y océanos.

Una nueva investigación liderada por el equipo de Carl Meyer, de la Universidad de Hawái, ha confirmado un aumento significativo de incidentes relacionados con tiburones durante el mes de octubre, algo realmente sorprendente que puede tranquilizar a más de uno: ni junio, ni julio, ni agosto son peligrosos como el mes de Halloween.

Tras analizar 30 años de datos (1995-2024), se determinó que el 20% de todas las mordeduras de tiburón en Hawái ocurren en octubre, cifras bastante elevadas que rompen con los esquemas establecidos y que desde luego pueden trasladarse a otros territorios del mundo.

Ahora bien, hay que aclarar que esta investigación no se aplica al gran tiburón blanco, sino al tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), que ha sido divisado en más de una ocasión en costas españolas durante los últimos años, por lo que desde España también hay que extremar el cuidado.

El 'Sharktober' es real: científicos avisan sobre los numerosos ataques de tiburón tigre en octubre.

Cuidado con el mes de octubre y los tiburones

El tiburón tigre es el causante de al menos el 63% de los incidentes registrados durante este mes, según indica la investigación centrada en aguas de Hawái, aunque como decíamos puede aplicarse a otros territorios donde pueda detectarse al tiburón tigre.

El aumento en cuestión no se debe a que, en esta época del año, los tiburones sean más agresivos, y tampoco se debe a que haya más personas en el agua sin ningún tipo de duda: todo es por las hembras maduras que migran desde las islas del noroeste hacia las islas principales para dar a luz.

Aunque la probabilidad de un encuentro aumenta de 2 a 4 veces en comparación con otros meses, los científicos subrayan que el riesgo absoluto sigue siendo controlado, sólo hay que tener un poco más de cuidado para evitar recibir una inesperada mordedura.

Es decir, que las probabilidades de que una persona sea atacada por un tiburón aumentan significativamente en comparación con otros meses del año, pero no significa que, sí o sí, vaya a haber ataques por todas las playas -en este caso de Hawái-.

La solución es cristalina ante esta situación: si octubre reúne a más tiburones en la costa, hay que extremar pautas de seguridad conocidas -evitar las aguas durante primera y última hora, no entrar solo, vigilar presencia de cebo natural como bancos de peces- y retroceder rápidamente a la orilla en caso de ver un tiburón.