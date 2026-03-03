Jacqueline Austermann, geofísica: "Groenlandia vivirá una experiencia muy diferente a la del resto del mundo pronto"

Jacqueline Austermann, geofísica: "Groenlandia vivirá una experiencia muy diferente a la del resto del mundo"

Groenlandia pierde unos 211.000 millones de toneladas de hielo cada año, siendo uno de los territorios más afectados por el cambio climático y que más contribuye al crecimiento del nivel del mar. Se estima que, aproximadamente, para 2100 el mar descenderá 2,5 metros en los alrededores de la isla.

Lo curioso es que, a pesar de ser un contribuyente importante en esa subida del agua de los mares, la nación autónoma dentro del Reino de Dinamarca sufrirá un efecto contrario y único en el mundo: y es que su superficie terrestre obtendrá unos 0,9 metros de altura, una extraña contradicción que tiene a los expertos atónitos.

Según un estudio publicado en Nature y liderado por Jacqueline Austermann, geofísica del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty, Groenlandia va a ser el único lugar del planeta donde la subida del nivel del mar se traduzca en una ganancia de tierra, un fenómeno un tanto complejo que en realidad tiene una explicación sencilla.

Se estima que Groenlandia aportará al menos 27 centímetros al nivel del mar global, y aunque parezca mucho esa cifra es el mínimo que prevén los expertos. Si el calentamiento global continúa ascendiendo a este ritmo, el aumento podría ser mucho mayor.

Groenlandia ganará superficie terrestre con la subida del nivel del mar.

"V ivirá una experiencia muy diferente"

La capa de hielo, infinitamente pesada, aplasta la corteza terrestre hacia abajo y a medida que el hielo se derrite y ese peso desaparece, la tierra se libera y empieza a elevarse -digamos que es como un colchón que recupera su forma original cuando nos despertamos y nos levantamos de la cama-.

La tierra sube más rápido de lo que sube el agua localmente, y de ahí que Groenlandia vaya a ganar superficie terrestre a causa del deshielo en unos pocos años: "La costa de Groenlandia vivirá una experiencia muy diferente a la del resto del globo", afirma Jacqueline Austermann en el estudio en cuestión.

Una masa de hielo tan colosal como esta tiene su propio campo gravitatorio, y tira y arrasa el agua del océano hacia ella. Al perder masa, esa atracción disminuye y el agua va alejándose poco a poco de las costas de Groenlandia para repartirse por toda la Tierra.

De ahí que Groenlandia sea un exportador neto de inundaciones: su costa se eleva, pero el agua que pierde termina inundando lugares lejanos como Florida, Bangladesh o las islas del Pacífico, por lo que tiene todo el sentido del mundo que vaya a experimentar algo único en el planeta.

Debido al calentamiento que ya ha ocurrido, una parte de la capa de hielo de Groenlandia está condenada a derretirse, independientemente de cuánto reduzcamos las emisiones hoy. Es hielo que ya no recibe nieve nueva para sostenerse, así que solo podemos hacer una cosa: prepararnos.