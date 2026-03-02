Llega a Alicante una nueva fábrica de cohetes: PLD Space espera "mover tierra" en 2027 y aumentar un 117% su plantilla

Uno de los operarios con una de las estructuras de aluminio que utilizan en la fabricación de cohetes. PLD Space

Las claves nuevo Generado con IA PLD Space construirá una nueva fábrica de cohetes en Elche (Alicante) a principios de 2025, con el objetivo de duplicar su plantilla hasta alcanzar el millar de empleados en 2028. La empresa busca profesionales especializados en metal y control de calidad, promoviendo estudios formativos específicos en institutos de Elche y alrededores. La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento apoyan el proyecto mediante la reducción de burocracia, alivio fiscal y una gestión administrativa ágil para facilitar la inversión y la creación de empleo cualificado. El nuevo acuerdo contempla la designación de un gestor para acelerar trámites y una comisión de seguimiento para supervisar el desarrollo del proyecto.

La empresa española de cohetes al espacio PLD Space levantará a principios del próximo año una nueva fábrica en el término de Elche (Alicante), donde prevé duplicar la actual plantilla hasta el millar de empleados a partir de mediados de 2028.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, tras la firma de un memorándum con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde ilicitano, Pablo Ruz.

El objetivo es impulsar la colaboración público-privada para esta ampliación de las instalaciones en el área industrial Porta d'Elx, la agilización de los trámites y favorecer la implantación en institutos de Elche y el entorno de algunos estudios formativos para suministrar mano de obra cualificada.

A este respecto, PLD Space necesita profesionales especialistas en el metal, como torneros, fresadores y soldadores, y otros estudios relacionados con el control de calidad de las piezas y en todo lo relacionado con el uso del carbono.

Para ello, se impulsan estudios formativos en estos "perfiles específicos" con vistas a pasar de los 460 trabajadores actuales a alrededor de un millar. "Va a ser un proyecto icónico desde el punto de vista industrial", ha asegurado Sánchez en declaraciones a los medios.

Al mismo tiempo, ha subrayado la necesidad de perfiles diferentes y muy específicos que requieren proyectos como los de la mercantil aeroespacial, que continúa con la puesta a punto del Miura 5, cuyo primer lanzamiento está previsto para mediados de este año.

Por su parte, Pérez Llorca ha resaltado la "apuesta" del gobierno valenciano por "facilitar inversiones empresariales en sectores estratégicos que contribuyan al desarrollo económico y el empleo" de la ciudadanía.

Sobre la firma del acuerdo de intenciones entre la Generalitat y la empresa aeroespacial, el jefe del Consell ha aseverado que es ejemplo de "una administración resolutiva" que colabora con el sector privado "que genera talento y empleo cualificado" a la Comunitat Valenciana.

Así, ha remarcado el "apoyo" de la Generalitat a este tipo de proyectos a través de "una gestión administrativa eficaz y eficiente, la reducción de la burocracia, el alivio fiscal o el apoyo a la formación".

A su juicio, la propuesta de PLD Space es un "compromiso" con "la innovación, una industria avanzada y puestos de trabajo de calidad".

Por ello, ha subrayado "la importancia de respaldar este acuerdo con una tramitación ágil y personalizada", junto con el Plan Simplifica, "que permite que muchas tramitaciones se reduzcan o la figura de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) para priorizar este tipo de acciones", según el president.

La Generalitat contempla en el marco de este acuerdo la puesta a disposición de PLD Space de un "gestor para acelerar los trámites y ayudarles en su proceso con la administración y la creación de una comisión de seguimiento para supervisar la ejecución de los objetivos", según Pérez Llorca.