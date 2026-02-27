María Pérez Espín, 33 años, chef: "Las galletas no se hacen con harina, necesitas 40 gramos de almendra rallada"

Las claves nuevo Generado con IA María Pérez Espín propone una receta de galletas saludables sin harina, utilizando solo huevo, coco rallado, almendra molida y chocolate derretido. Estas galletas no contienen azúcar añadido; el dulzor proviene naturalmente del coco y las almendras, lo que aporta fibra y ayuda a una absorción más lenta del azúcar. Se recomienda usar chocolate con más de un 80% de cacao para asegurar un bajo contenido de azúcar y un alto aporte de antioxidantes. Las galletas resultan crujientes por fuera y jugosas por dentro, ideales como snack saludable o capricho dulce ocasional, y pueden prepararse tanto en airfryer como en horno convencional.

Es muy posible que las galletas formen parte de tus mejores recuerdos de infancia. Estos dulces eran considerados saludables hasta hace poco tiempo porque brindan mucha energía para las primeras horas del día. Ahora, la cosa ha cambiado.

Y es que se ha observado que la mayoría son alimentos ultraprocesados, pero incluso las que hacemos en casa llevan demasiada azúcar y harinas refinadas. Estos ingredientes, que tienen un índice glucémico altísimo, se asocian a más riesgo de ciertas enfermedades.

Entre ellas, la obesidad y la diabetes tipo 2, que a su vez ambas se consideran factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, muchos españoles han desterrado las galletas de sus desayunos del día a día y las reservan para días especiales.

Pero, ¿es que no existe ninguna galleta que sea saludable? La experta en alimentación antiinflamatoria María Pérez Espín ha compartido una receta de galletas saludables que sólo contiene cuatro ingredientes naturales y muy fáciles de conseguir.

"Sólo necesitas huevo, coco rallado, almendra molida y chocolate derretido", explica en la descripción de su publicación en Instagram. "Lo mezclas, al horno y ¡magia pura!". Las galletas tienen una forma muy conseguida y encima no contienen nada de harina.

Ni pizca de harina

El azúcar que contienen procede de forma natural del coco y de las almendras, por lo tanto es saludable. Estos ingredientes aportan a su vez fibra, que consigue que la absorción del azúcar sea mucho más lenta, sostenida y, por supuesto, saludable.

Pero, ¿y qué pasa con el chocolate que derrite? La primera regla de los nutricionistas es utilizar siempre chocolate con un porcentaje superior al 80% de cacao. De esta manera, el azúcar que contiene no llega a ser tan dañino para nuestro organismo.

El cacao sí que es un ingrediente saludable porque almacena en su interior un montón de sustancias antioxidantes, como los flavonoides. Ahora bien, ¿son estas galletas aptas para el día a día? Sin duda, son mejores que las que se venden en los supermercados.

Pero también es cierto que nuestra alimentación debe variar y los desayunos deberían tener más nutrientes como grasas saludables y proteínas. Sin embargo, funcionan muy bien para cuando tenemos un antojo de dulce o de galletas.

Así las define la propia autora de la receta: "Crujientes por fuera, jugosas por dentro y con ese toque intenso de chocolate que las hace adictivas. Perfectas como un snack saludable, postre rápido o como capricho dulce sin complicaciones".

Estas galletas, eso sí, están elaboradas con una airfryer, pero también podrían funcionar en un horno común.