El gerente del CNIO renuncia a su cargo tras la denuncia por acoso de la exsecretaria general

El gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, junto a otros directivos de la entidad. Europa Press

José Manuel Bernabé, gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde septiembre de 2025 tras un proceso de selección que duró medio año, no continuará en el cargo después de haber presentado su renuncia.

La decisión se ha tomado después de que se conociera que la exsecretaria general del centro, Laura Muñoz, había denunciado a Bernabé por un presunto caso de acoso. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ya había decidido solicitar su cese ante "unos hechos impropios".

La denunciante asegura que desde la incorporación del nuevo gerente se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, le hicieron sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de sus funciones.

Desde el CNIO se encuentran investigando la denuncia de la exsecretaria, publicada por ABC, que presentó, en noviembre de 2025, una queja en el área de Recursos Humanos contra Bernabé por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Muñoz se refiere a cambios en los horarios para coincidir con su jornada, aunque "la situación se volvió tensa y desconcertante". Según su versión, el gerente comenzó a escribirle con frecuencia por WhatsApp, que es donde surgieron las conversaciones denunciadas.

"Este canal que inicialmente se utilizó para cuestiones laborales, acabó siendo usado por su parte para enviarme fotografías, vídeos y comentarios sobre su vida privada", relata la exsecretaria.

El contenido de los mensajes fue derivando hacia cuestiones cada vez más personales, lo que le fue resultando "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica".

Unos meses después de que Bernabé sustituyera en el cargo a Juan Arroyo, el patronato del CNIO acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que pasaba por la destitución del propio Arroyo, que ostentaba un alto cargo en el área económica.

La decisión fue tomada tras una denuncia por presuntas irregularidades al exgerente, a quien se le acusaba, junto con su entorno, de fraude continuado en la contratación para beneficiar a empresas de amigos y gente cercana.

El órgano rector también dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". Esa reorganización de la estructura incluía el cese en sus puestos de otros dos cargos del área económica.

Entre ellos se encontraba el de Muñoz, que se convirtió en una de las cabezas que el patronato del centro cortó para zanjar la crisis abierta por la denuncia interpuesta por un directivo.

Fuentes internas del centro han sostenido a EL ESPAÑOL-Invertia que se trata de una "trampa" para acabar con Bernabé por facilitar la investigación de las denuncias por fraude por parte de la Fiscalía.