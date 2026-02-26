Fernando Savater (78), filósofo: "La felicidad está conectada con lo que realmente queremos y las decisiones que tomamos"

Las claves nuevo Generado con IA Fernando Savater sostiene que la felicidad está ligada a lo que realmente queremos y a las decisiones morales que tomamos. El filósofo defiende que la felicidad no es un estado permanente, sino un proceso de coherencia entre nuestros deseos y nuestras acciones. Savater destaca que la responsabilidad de vivir y ser felices es individual, sin delegarla en otros ni en la sociedad. Subraya que la filosofía y la ética prácticas ayudan a conocerse a uno mismo y vivir con libertad y autenticidad.

A sus 78 años, Fernando Savater (San Sebastián, 1947) sigue siendo una de las voces más influyentes de la filosofía española contemporánea. Su polifacética carrera literaria abarca desde ensayos sobre ética y política hasta novelas juveniles.

El filósofo mantiene un pensamiento crítico y cercano que conecta con la vida cotidiana, y frecuentemente reflexiona sobre la felicidad y la libertad.

Para Savater, la felicidad no es casual, sino que está profundamente conectada con lo que realmente queremos y con las decisiones morales que tomamos. En este sentido, la clave no reside en buscar una felicidad idealizada.

La vida, como él la concibe, no se mide por logros externos ni por la aprobación. "No podemos delegar nuestra vida en otros, ni esperar que la sociedad o la fortuna nos hagan felices. La responsabilidad es individual", argumenta.

Una felicidad consciente

Bajo la mirada de Savater, el estado de felicidad se alcanza al vivir conscientemente en base a las propias decisiones y valores.

El filósofo también subraya que la felicidad no es un estado permanente, sino un proceso. "No se trata de alcanzar un punto final donde todo sea perfecto", escribe en sus ensayos, "sino de aprender a moverse con coherencia entre nuestras decisiones y nuestros deseos".

Fernando Savater. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

El pensador defiende que la ética no es teoría, sino práctica. Por ello, justifica que las elecciones cotidianas son las que configuran la existencia y, en consecuencia, la felicidad.

En una sociedad saturada de comparaciones, las redes sociales y la cultura del consumo empujan a aspirar a estándares que no concuerdan con lo realmente deseado.

A este respecto, Savater advierte que la auténtica felicidad nace de conocerse a uno mismo, de escuchar los propios deseos y de atreverse a seguirlos.

Para Savater, la filosofía es una herramienta vital con la que reflexionar sobre la libertad y, en definitiva, poder vivir plenamente. Sus libros, como Ética para Amador, son guías para construir la felicidad día a día.

Asimismo, sostiene que la serenidad y el bienestar no dependen de la ausencia de problemas, sino de la forma en la que cada persona decide enfrentarse a ellos.

En este sentido, la libertad no es sólo ausencia de coacción, sino que es la posibilidad de decidir de manera informada y consciente. "Ser libres significa ser capaces de decidir, y esas decisiones deben alinearse con lo que realmente valoramos. Sólo así la felicidad es posible", apunta.

Pese a los años, Savater conserva un optimismo sereno. Confía en que la felicidad reside en la construcción paciente y consciente de un camino que refleje quiénes somos y qué queremos.

Bajo el pensamiento del filósofo, la felicidad es el reflejo de cada elección hecha con libertad y atención.

La felicidad no es suerte. No es destino. No es privilegio. Es el resultado de un compromiso diario con uno mismo, con los deseos que importan y con la libertad de seguirlos.