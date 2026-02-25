AEMET advierte de lo que llega a España en las próximas horas: calima y el regreso de un frente frío en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA AEMET advierte de la llegada de calima a España, con mayor intensidad en Canarias y zonas del oeste y centro peninsular durante las próximas jornadas. Un frente frío asociado a una vaguada podría originar lluvias en Galicia, Asturias y Castilla y León, y chubascos débiles en Extremadura y el oeste de Andalucía. Las temperaturas seguirán siendo suaves, con máximas de hasta 26ºC en Murcia y valores elevados en el sur e interior peninsular, al menos hasta el viernes. La calima podría reducir la visibilidad y empeorar la calidad del aire, afectando especialmente a las vías respiratorias.

El buen tiempo sigue instalado en España y, según los meteorólogos, permanecerá al menos durante el resto de la semana. Eso sí, junto con los cielos despejados ha llegado un nuevo fenómeno a la península Ibérica y las islas Canarias.

Se trata de la calima, que ha hecho su aparición este martes, pero que podría mantenerse durante unas jornadas. Hasta el miércoles se puede incrementar su concentración y afectar con más intensidad a la zona oeste y central de la península.

Este aumento de la concentración, eso sí, será desigual, afectando a unas zonas más que a otras. La llegada de esta calima se debe a la aproximación a la península de un frente frío al final de la jornada del martes, asociada al descuelgue de una vaguada.

Lo peor de la calima afectará a Canarias, tal y como ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "La calima supone cielos turbios y reducción de visibilidad. También empeora la calidad del aire por las partículas microscópicas, que pueden alcanzar las vías respiratorias".

Este último fenómeno podría dar lugar a una DANA el miércoles, sin que nos afecte de manera clara. España parece seguir bajo el dominio del anticiclón tras el que se encuentran estas temperaturas suaves para la época.

Cielos despejados

De hecho, casi toda España va a tener temperaturas elevadas al menos hasta el viernes. La primavera meteorológica está a una semana de comenzar y no se esperan prácticamente lluvias. Tampoco excesiva nubosidad, por el efecto del anticiclón.

El frente frío que ha desplazado la calima podrá dejar lluvias este miércoles en zonas de Galicia, Asturias y Castilla y León. Los meteorólogos de Eltiempo.es tampoco descartan que se produzcan chubascos muy débiles y aislados en Extremadura y oeste de Andalucía.

Debido al fenómeno de la calima, estos últimos chubascos podrían ser de barro. La DANA originada el miércoles se desplazará rápidamente al sur y para el jueves sí que podría llevar inestabilidad a las islas Canarias. La península, en general, seguirá con estabilidad.

Si bien la semana no será lluviosa, sí que podemos esperar la continuación del tiempo primaveral, de las temperaturas suaves. En ciudades del sur, los termómetros llegarán a alcanzar rangos entre los 22ºC y los 24ºC hasta el miércoles.

En el interior peninsular, sobre los 20ºC y en el norte de España, entre los 18ºC y los 20ºC, durante esos mismos días. Por el oeste comenzará un descenso de temperaturas que podría remontar posteriormente. En zonas del mediterráneo, niveles cercanos a 20ºC.

La zona más cálida para este miércoles será Murcia, donde podrían observarse máximas de 26ºC. Durante el jueves podría aparecer un ligero descenso térmico en el Cantábrico, pero en el sur y en el interior las temperaturas vuelven a subir.

Hasta 25ºC en Sevilla y 22ºC en Albacete y en Teruel. En cuanto a las temperaturas mínimas, hará fresco por las mañanas. En el interior bajarán de los 10ºC, pero las heladas quedarán sólo restringidas a las zonas de montaña.