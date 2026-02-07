Cristina Pedroche (37 años), sobre la inteligencia: "Soy friki del ajedrez, es mi meditación. Juego todos los días"

Las claves nuevo Generado con IA Cristina Pedroche ha confesado que juega al ajedrez todos los días y lo considera su forma de meditación. Diversos estudios científicos han demostrado que el ajedrez mejora funciones ejecutivas como el control del comportamiento, la cognición y las emociones. Jugar al ajedrez está asociado con una menor probabilidad de desarrollar demencia a largo plazo, según investigaciones de la Universidad de Alicante. El ajedrez es especialmente beneficioso para niños y personas mayores, aunque también puede aportar ventajas cognitivas a adultos de mediana edad.

La presentadora Cristina Pedroche se ha convertido en los últimos años en una embajadora de las rutinas de bienestar que van penetrando en España. Durante su última visita a El Hormiguero dio cuenta de algunas de sus nuevas rutinas a Pablo Motos y su audiencia.

En los últimos años, Pedroche confiesa haber cambiado sus rutinas poco a poco y aunque no siempre se guían por la ciencia más rigurosa, la celebridad afirma sentirse "muy bien". En la citada entrevista, la presentadora sorprendió con uno de sus nuevos hábitos.

"Qué friki soy con el tema ajedrez", desveló. "Es como si fuera mi meditación. Ahora me cuesta mucho encontrar mi momento de decir 'voy a sentarme a meditar'. Llevo ya un año jugando todos los días. Todavía no soy muy buena, pero me manejo".

De hecho, la presentadora aseguró que esa misma noche había jugado al ajedrez, siempre en su formato online, de camino al programa para calmar sus nervios. Lo cierto es que los científicos, psicólogos, psiquiatras y neurólogos, sí que han investigado mucho este juego.

No hay duda de que el ajedrez requiere plena concentración en las fichas, sus potenciales movimientos y las amenazas que plantean. Además, se debe producir de manera sostenida en el tiempo. Es un buen ejercicio de concentración que recuerda al mindfulness.

Pero, ¿es capaz de modificar nuestro cerebro? El ajedrez se ha empleado en estudios con niños y adolescentes que buscaban ciertos beneficios cognitivos. Y muchos de ellos los han encontrado, como este estudio publicado por la Universidad de Girona en 2023.

Los investigadores querían observar si el ajedrez mejoraba, concretamente, las funciones ejecutivas. Es decir, el control del comportamiento, la cognición y las emociones. Y, efectivamente, todo ello mejoró, especialmente la flexibilidad cognitiva y la regulación de emociones.

Protección cognitiva

Para ello, bastó con un curso de cinco meses con un total de 48 horas dedicadas al ajedrez. Los resultados de estos niños fueron comparados con otro grupo de la misma edad que asistió a otra actividad diferente al ajedrez. Las diferencias fueron significativas.

Otro estudio de 2021 de la Universidad Walden coincide con el español y es que también encontraron mejoras en las funciones ejecutivas. También se ha estudiado el ajedrez en su papel de prevenir las demencias y amortiguar el deterioro cognitivo en edad avanzada.

Y aunque las investigaciones han sido positivas, hay que tener cautela al afirmar que el ajedrez puede ser una garantía de protección frente a las demencias. Todo esto se basa en la idea de la reserva cognitiva, un lugar del cerebro donde almacenamos las actividades intelectualmente complejas.

Hablar idiomas, hacer sudokus y, por supuesto, jugar al ajedrez engrosan esa reserva cognitiva y se ha observado que los pacientes fuertes en este aspecto tienen cierta resistencia a desarrollar demencias. Como las personas bilingües o los jugadores de juegos de mesa.

Este artículo de la Universidad de Alicante de 2019 asegura que los jugadores de ajedrez tienen un 15% menos de riesgo de padecer demencia. Hicieron un seguimiento de 20 años a los participantes del estudio y sí, algunos habían desarrollado demencia, pero bastante menos que la población general.

"Después de tres años de seguimiento, el 3% desarrolló demencia frente al 6% de la población que no juega al ajedrez, el 16% frente al 27% cuando pasaron diez años y el 47% frente al 58% cuando pasaron 20 años", destaca el estudio. El impacto se redujo mucho.

Si no te gusta el ajedrez, también vale leer, jugar a las cartas o resolver un crucigrama. Pero, ¿te hace el ajedrez más listo? Inteligencias hay muchas y se construyen de distinta forma, pero este estudio de 2017 sí que apunta a que son mejores en razonamiento.

También en otras habilidades cognitivas, pero el estudio no explica si ese mejor desempeño puede deberse a otras actividades. En cualquier caso, otras personalidades como el presentador David Broncano han afirmado haberse enganchado a la moda del ajedrez.

Se trata de una afición sana, en cualquier caso, y que ha demostrado beneficios sobre todo en la infancia y en la tercera edad. Las personas de mediana edad también pueden verse beneficiadas, aunque sus efectos se han estudiado más en las otras dos poblaciones.