Barbacid contesta rotundo a los que comparan los 30 millones que pide y el sueldo de Mbappé: "Uno gana lo que se merece"

Las claves nuevo Generado con IA Mariano Barbacid necesita 30 millones de euros para financiar los ensayos clínicos de su triple terapia contra el cáncer de páncreas, tras eliminar tumores en ratones. Barbacid rechaza comparar la cantidad solicitada con sueldos de deportistas como Mbappé, afirmando que "cada uno gana lo que se merece" y agradece el apoyo de la Fundación Cris contra el Cáncer. El proyecto cuenta con financiación para estudios preclínicos, pero requiere inversión adicional para avanzar a ensayos en pacientes, donde los costes aumentan considerablemente. La fundación ha recaudado ya un millón de euros y anima a la ciudadanía a colaborar, subrayando que cualquier aportación es valiosa para avanzar en la investigación.

Desde que se conoció que el oncólogo Mariano Barbacid necesita ayuda en forma de 30 millones para financiar la siguiente fase de su triple terapia contra el cáncer de páncreas, la primera que ha eliminado por completo el adenocarcinoma ductal de páncreas en ratones, las redes sociales no han dejado de mostrar su indignación. ¿Cómo es posible que un avance tan importante en España dependa de la beneficencia?

La realidad es que la investigación del Grupo de Oncología Experimental que dirige Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) sí ha contado con fondos públicos, como recordaba implícitamente Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades al desgranar la inversión con motivo del Día del Cáncer. No obstante, el salto a los ensayos clínicos con pacientes requiere un esfuerzo adicional.

Barbacid fue preguntado al respecto en La Brújula de Onda Cero, en una entrevista en la que le plantearon que esos 30 millones no parecían gran cosa en comparación con las cifras que se manejan en los Presupuestos Generales del Estado, o en otros proyectos que no tienen la misma relevancia para millones de pacientes en todo el mundo. El científico, no obstante, le restó importancia y rechazó las comparaciones.

"No podemos comparar", contestaba, socarrón, demostrando estar al corriente de la conversación en redes. "Siempre se compara desde lo que gastamos en lo militar a lo que gana Mbappé". Sin embargo, zanjaba rotundo: "Cada uno gana lo que se merece". En su caso, se declara "muy afortunado" por haber contado con la ayuda de 3 millones aportados por la fundación Cris contra el Cáncer.

En ese sentido, ha recordado que la fundación ha puesto a disposición de las personas interesadas en colaborar una cuenta en la que todo el mundo puede hacer donaciones. Con humor, ha aprovechado para "hacerse un poco de publicidad" y ha subrayado que ya han recolectado un millón de euros. Ha invitado a colaborar a "cada uno con lo que tenga, cinco euros nos valen".

Por qué necesita 30 millones

Según explicó el propio equipo de Barbacid a EL ESPAÑOL, el proyecto tiene financiación hasta abril pero para dar el paso adelante necesitan "inversores". Carmen Guerra, miembro del Grupo de Oncología Experimental del CNIO y coautora principal del trabajo, explicó que "para las fases de química se han calculado entre 7 y 10 millones [de euros]".

Los estudios preclínicos están financiados por la Fundación CRIS "para los próximos tres años", pero los 30 millones, continúa, "son para los ensayos clínicos". El equipo de Barbacid ha combinado un fármaco ya conocido (afatinib) y uno en investigación (daraxonrasib) con otro desarrollado por una pequeña biotecnológica, Vega Oncotargets (SD36).

Guerra afirma que necesitarán "dos o tres años más de colaboración con la biotecnológica" para optimizar la terapia antes de probarla en pacientes. El primer motivo es que quieren buscar mejores fármacos, más efectivos y menos tóxicos. El segundo es que la terapia en ratones se ha probado en tumores primarios con una mutación, pero los humanos suelen sufrir más mutaciones y en estado metastásico.

Según estudios, la fase 1 de ensayos clínicos tiende a suponer un gasto de 4,5 millones de dólares (3,8 millones de euros). La fase 2, en la que se muestra si el fármaco es eficaz frente a la enfermedad, alcanza los 11,2 millones de dólares (9,5 millones de euros). En la fase 3, que determina cuál es el beneficio para el paciente y por tanto necesita muchos más participantes, se estima en 22,1 millones de dólares (18,7 millones de euros).