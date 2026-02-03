Cuatro lunas a la vez en el cielo: la ciencia explica el asombroso fenómeno que pudo verse sobre San Petersburgo

Las claves nuevo Generado con IA Un fenómeno óptico conocido como paraselene permitió ver hasta cuatro lunas llenas en el cielo nocturno de San Petersburgo. El fenómeno se produjo por la refracción de la luz lunar a través de cristales de hielo suspendidos en la atmósfera durante una ola de frío extremo. Las imágenes de múltiples lunas fueron captadas a través de ventanas de doble o triple cristal, lo que multiplicó el efecto visual. Para que este espectáculo ocurra, se necesita una combinación poco común de cielo despejado, temperaturas muy bajas y una luna llena brillante.

Cuando los ciudadanos de San Petersburgo levantaron los ojos hacia el cielo nocturno en la primera noche de febrero, encontraron una escena sorprendente. Los vecinos de la ciudad rusa pudieron contar hasta cuatro lunas llenas, como si se tratara del cielo de otro planeta.

Este extraño fenómeno parece cosa de magia, pero la ciencia tiene explicación para él. No se trata de una multiplicación de nuestro satélite, sino de un efecto óptico resultante de la combinación de una Luna llena, un cielo nocturno despejado y unas temperaturas gélidas.

Se conoce con el nombre de paraselene, pero en inglés también recibe los nombres de mock moon (luna de mentira) y moon dogs (perros de luna). Este espectáculo se ha producido debido a las temperaturas extremadamente bajas del último mes en Rusia.

"La causa de ello fue el frío de hasta -20ºC que ha dominado la parte europea del país, mientras más allá de los Urales baja hasta -36ºC, como pronostican para el jueves en Chitá (Siberia)", explica la agencia EFE. El frío extremo en Rusia no da tregua desde Año Nuevo.

El aire bajo estas circunstancias se congela, lo que significa que en el ambiente flotan partículas microscópicas de hielo. Nuestros ojos son incapaces de ver esas partículas de hielo, pero ellas pueden desviar la luz que refleja la Luna llena directamente del sol.

Los pequeñísimos cristales de hielo suelen estar en las capas más altas y, si la luz de la Luna las atraviesa de la manera adecuada, crean un efecto óptico formando réplicas luminosas a ambos lados del disco lunar. Es decir, parece que la Luna se multiplica.

Ahora bien, lo más habitual es que el fenómeno del paraselene se perciba como un halo circular que rodea perfectamente a la Luna. El fenómeno también se produce con el Sol, en ese caso se conoce como parhelio, y también suele formar más bien una corona.

Es cierto que a los lados del halo se observan focos que emiten luz que son esos falsos soles y falsas lunas, pero las imágenes procedentes de Rusia han sorprendido porque las réplicas de la luna son muy perfectas, aunque con una intensidad de luz menor.

Esto ha llevado a muchos usuarios de redes sociales a desconfiar de que el fenómeno se pudiera observar de esa manera a simple vista. El medio ruso Fontaka, de información local de San Petersburgo, advierte que las fotos son el resultado de otro factor más.

Coincidencia de fenómenos

"Este fenómeno se produce debido a la refracción de la luz lunar por los cristales de hielo de los cirroestratos", concede el meteorólogo Mijaíl Leus. "Las lunitas aparecen a la derecha e izquierda de la Luna verdadera, a una distancia angular de unos 22 grados".

Pero, además, las fotografías que recorren las redes se habrían tomado a través de ventanas de doble o triple cristal. "Cuando se fotografía un objeto brillante, en este caso la luna, a través de una ventana, la luz se refleja entre los paneles", desvela Leus.

"Cada panel crea su propia imagen duplicada", profundiza el experto. "La foto muestra que las lunas duplicadas se superponen y se ubican junto a la luna principal, en lugar de a ambos lados". Es decir, que el efecto de las cuatro lunas sólo se vio a través de ventanas.

En cualquier caso, las imágenes han dado la vuelta al mundo y dan cuenta de la coincidencia de fenómenos poco frecuentes. Para que se produjera esta visión tuvieron que producirse a la vez varios fenómenos meteorológicos y astronómicos.

A pesar de que las bajas temperaturas no son ninguna novedad en amplias zonas de Rusia, sí que es extraño en la región del mar Báltico encontrar cielos despejados durante esta época del año, que son imprescindibles para poder ver un fenómeno como este.

El paraselene es un fenómeno documentado desde hace siglos, pero es un fenómeno poco frecuente tal y como se vio en Rusia porque, como dice Eltiempo.es se tienen que dar cuatro aspectos fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, es el cielo despejado.

Pero también es importante que el aire sea muy frío y estable, los cristales de hielo estén bien formados y en capas altas y que la luna sea lo suficientemente brillante y esté bien situada. "Cuando todo encaja, el cielo se comporta como un juego de espejos", explican.