Qué es la osteomielitis púbica que sufre Salvador Illa: un rarísimo trastorno causado por una infección bacteriana

Salvador Illa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, padece osteomielitis púbica, una enfermedad inflamatoria producida por la bacteria Streptococcus dysgalactiae. Se trata de una infección poco frecuente que ha afectado a la articulación conocida como sínfisis púbica.

El político presenta una evolución favorable y los médicos aseguran que se trata de una buena noticia. El tratamiento consistirá en una primera etapa de reposo acompañada de un tratamiento de dos semanas de antibióticos para poder eliminar la infección.

El antibiótico comenzará a administrarse por vía intravenosa y según evolucione favorablemente el paciente se pasará a una administración oral del fármaco. Por el momento, se espera que el president abandone la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el martes.

Cuando se observe mejoría y después de una fase de reposo, Illa comenzará su rehabilitación. De todas formas, los médicos han avanzado que los ejercicios propuestos no serán tan intensos como se pensó en un primer momento debido a la naturaleza de este raro trastorno.

La osteomielitis púbica es una variante rara de infección ósea producida tras una infección bacteriana. Se caracteriza por un fuerte dolor en el pubis, limitación de la marcha, fiebre elevada y leucocitosis. En una minoría de pacientes aparece en relación al ejercicio físico vigoroso.

Evolución positiva

Los médicos habían descartado el pasado domingo los diagnósticos más peligrosos y estaban a la espera de confirmar, como ha terminado resultando, que se tratara de una enfermedad inflamatoria cuyo origen podría haber sido una infección.

El presidente lleva ingresado desde el sábado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona debido a una súbita pérdida de fuerza muscular en las piernas. Los médicos estimaron que el ingreso se prolongará dos semanas para garantizar el diagnóstico y su rehabilitación.

Illa permanecía en la UCI a la espera de un diagnóstico que coincidiera con la deficiencia motora y la sensibilidad en las piernas. Los escenarios más graves, entre los que se barajaba un tumor o un ictus, fueron descartados durante este pasado domingo.

Fue durante la jornada del viernes cuando Salvador Illa comenzó a manifestar dolor en las piernas. Intentó salir a correr de madrugada, como acostumbra, pero el creciente dolor se lo impidió. En las siguientes horas trató de mantener los eventos de su agenda institucional.

Sin embargo, el déficit motor y el cuadro de dolor se lo impidieron. Fue trasladado de urgencia al hospital donde se le realizaron resonancias y TAC, que resultaron ser normales. De todas formas, el político ha seguido siendo sometido a estas pruebas diagnósticas.

El protocolo obligaba a realizarle un TAC cada 12 horas y un análisis de sangre cada seis. El hospital ha confirmado que, según las pruebas, Illa puede caminar, pero el cuadro de dolor se lo impide por el momento.

Para su completa recuperación se han pautado ejercicios y terapias en sesiones de mañana y tarde con el fin de controlar mejor el dolor y recuperar la funcionalidad. El president tenía pensado participar en la media maratón de Granollers de este pasado domingo.

Illa canceló su participación junto al resto de su agenda oficial para los siguientes días. El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, será quien asuma las funciones de Illa durante su recuperación, estimada, por el momento, con una duración de 15 días.

Un diagnóstico esquivo

Este pasado domingo, el Hospital Vall d’Hebron ofreció una rueda de prensa en la que los médicos aseguraron que habían sido descartadas las "causas graves". Es decir, aquellas de origen "vascular, medular o tumoral" que habrían requerido intervención inmediata.

Los TAC permitieron descartar el origen vascular de la afectación, a pesar de que es uno de los más frecuentes en estos casos a partir de los 60 años, edad que el político ronda. De hecho, la insuficiencia venosa crónica (IVC) llega a afectar hasta casi la mitad de los españoles.

El dolor y la debilidad en las extremidades son dos de los síntomas de esta enfermedad que encajaban con los que el president manifestaba. En estos casos, hay que descartar patologías arteriales o trombosis. Esta última eleva el riesgo de obstrucción arterial.

En cuanto al origen medular, también se barajó que los síntomas de Illa se produjeran por el estrangulamiento de nervios por las vértebras. La estenosis de canal lumbar, o síndrome del escaparate, afecta a partir de los 65 años al 95% de los hombres y al 85% de las mujeres.

Más conocida es la ciática, que afecta a la mitad de la población española, se produce por el pinzamiento de un nervio de la columna, lo que provoca un intenso dolor incapacitante que irradia por las piernas. Era poco probable porque también duele al estar sentado.

Por último, estos síntomas pueden llevar a descubrir un tumor que había permanecido oculto. Múltiples cánceres de médula y de sangre, de los tejidos blandos o de los huesos pueden causar debilidad si interfieren con el sistema nervioso o músculo-esquelético.

Estas causas fueron descartadas el domingo por la tarde, también el ictus. La pérdida de fuerza repentina en uno de los lados del cuerpo es una de las señales de infarto cerebral, la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres.

La jefa de Neurología del Vall d’Hebron, Patricia Pozo-Rosich, indicó en esa misma rueda de prensa que la causa podía ser inflamatoria. Y que esta inflamación podría estar causada por lesiones, infecciones o, incluso, por cuerpos externos.