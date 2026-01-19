Andrew Almazán, el prodigio licenciado en Psicología a los 16 y en Medicina a los 19: "Quiero ser un orgullo para mi país"

Las claves nuevo Generado con IA Andrew Almazán, nacido en 1994 en Ciudad de México, fue un niño prodigio que obtuvo la licenciatura en Psicología a los 16 años y en Medicina a los 19. Posee un cociente intelectual de 162, superior al de Albert Einstein, y ha obtenido títulos de máster y posgrado en universidades como Harvard, Oxford, Cambridge y Yale. Almazán abandonó el sistema escolar tradicional y completó primaria, secundaria y bachillerato en menos de un año, ingresando a la universidad a los 12 años. Además de su formación académica, destaca en actividades deportivas y artísticas, y actualmente colabora con prestigiosas universidades desarrollando modelos educativos para niños superdotados.

Andrew Almazán nació en 1994 en Ciudad de México, y su expediente académico creció exponencialmente durante su infancia y adolescencia. Desde los dos años y medio, el que sería el médico más precoz del país ya empezó a mostrar signos de intelecto prematuro.

Actualmente Almazán posee dos licenciaturas, en psicología por un lado y en medicina y cirugía por otro, además de varios títulos de máster y posgrado en universidades tan conocidas como Harvard, Oxford, Cambridge o Yale.

A los dos años y medio, Almazán ya escuchaba y disfrutaba la música clásica. Llegó a aprenderse de memoria los huesos del cuerpo humano. Más adelante, se interesó por campos como la astronomía, geología y biología, incluso antes de saber leer.

A los cuatro años, Almazán fue diagnosticado de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Sin embargo, a los nueve años se descartó, detectando que su conducta y modo de actuar se debía a la superdotación intelectual.

Fue entonces cuando abandonó el sistema escolar mexicano. En solo cuatro meses cumplió los estudios equivalentes a la primaria, en siete meses finalizó toda la secundaria con una nota media de 9.8, y en apenas dos meses aprobó 49 asignaturas que le darían el título de bachillerato con una nota media de 9.5.

Actualmente la Organización Mundial de la Salud define a las personas superdotadas o con altas capacidades cuando superan el cociente intelectual de 130, siendo la media habitual entre 80 y 120. Almazán posee un resultado de 162, una cifra superior a la inteligencia que poseía el conocido Albert Einstein.

De hecho, este niño prodigio llegó a la universidad con tan solo 12 años, convirtiéndose en el estudiante universitario más joven de México por aquel entonces. Cursó de forma simultánea psicología y medicina.

Se graduó en psicología 4 años después, con 16 años, y en medicina y cirugía poco más de dos años después, con 19 años. De hecho, su licenciatura en Psicología el pasado 18 de agosto de 2011 lo convirtió en el psicólogo más joven del mundo según la World Records Academy.

"Una de mis metas es realizar un descubrimiento o un aporte en el futuro", declaraba el joven en aquél momento. Y aunque manifestaba que quería ser "un orgullo" para su país México, su objetivo era beneficiar con su trabajo a "toda la humanidad".

Sin embargo, por si no fuese suficiente. En 2013 terminó la Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo y en 2016 se graduó en el grado de Doctorado en Innovación Educativa, a cargo de la Escuela de Graduados en Educación, ambos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

En total, Almazán posee una amplia variedad de grados y licenciaturas académicas:

- Licenciado en Psicología, en la Universidad del Valle de México.

- Médico cirujano con honores, por parte de la Universidad Panamericana.

- Doctorado en Innovación Educativa en ITESM.

- Máster en Psicología, en la Universidad de Harvard.

- Máster en Nanotecnología en Medicina y Salud, en la Universidad de Oxford.

- Máster en Lengua Inglesa, por la Universidad de Cambridge.

- Máster en Gestión Avanzada, por la Universidad de Yale.

- Máster en Psicología Educativa para Superdotados, en la Universidad de Connecticut.

- Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo, por el ITESM.

- Maestría en Administración y Negocios (MBA), en el ITESM.

Asimismo, su biografía nos recuerda que su preparación no es solo académica, sino también artística y deportiva: a los 10 años consiguió el cinturón negro de taekwondo, y actualmente practica hockey sobre hielo, toca el piano, y es un apasionado de la lectura y los documentales.

Su talento es conocido internacionalmente, y aún hoy en día colabora con instituciones de prestigio como las mencionadas universidades de Harvard, Oxford y Yale, donde sigue innovando en modelos educativos para niños con altas capacidades en México.