Revolución contra la diabetes: así es el medicamento experimental que ha logrado curar a 10 pacientes

Aunque los resultados son prometedores, el estudio fue pequeño y de corta duración, por lo que se necesita más investigación para confirmar la eficacia y seguridad a largo plazo.

La terapia requiere inmunosupresión permanente, lo que eleva el riesgo de infecciones y otras complicaciones, por lo que debe seleccionarse cuidadosamente a los pacientes.

El tratamiento permitió que los pacientes dejaran de necesitar insulina artificial en solo seis meses, manteniéndose el efecto al año.

Un pequeñísimo estudio sobre la diabetes tipo 1 ha resultado tener un impacto enorme en esta comunidad de pacientes. Haciendo uso de las células madre, los investigadores a cargo del ensayo han conseguido curar a diez de sus 14 participantes.

En España, unos cinco millones de personas padecen diabetes, lo que equivale a algo más del 10% de la población. Sin embargo, el tipo 1 es el más raro: alrededor de uno de cada diez pacientes diabéticos manifiestan esta variante. El tipo 2 es el más frecuente.

No se conoce hasta el momento una cura para esta enfermedad, sólo la manera de tenerla controlada. Por esta razón, este estudio, que se ha publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine, ha traído esperanza a millones de pacientes.

¿Cómo lo hicieron? Los autores del estudio estimularon células madre para convertirlas en islotes pancreáticos, que se encargan de la producción de insulina y glucagón, las moléculas que consiguen estabilizar los niveles de azúcar en sangre.

Una vez obtenidos se inyectaron en los pacientes con una única infusión y consiguieron que se implantaran en el hígado. En tan sólo seis meses, diez de los 14 participantes del estudio dejaron de necesitar el uso de insulina artificial. Al año, el tratamiento seguía funcionando.

Otros dos de los pacientes del estudio seguían necesitando la insulina, pero en una dosis mucho menor. En concreto, uno de ellos redujo esta cantidad en un 36% y el otro, hasta en un 70%. El tratamiento logró que el propio organismo generase las moléculas necesarias.

Los dos pacientes restantes del ensayo fallecieron durante el transcurso. Uno de ellos a causa de una meningitis criptocócica originada por un hongo y el otro a consecuencia de un proceso de deterioro neurocognitivo previo a la realización de esta investigación.

Una investigación ambiciosa

Los 14 participantes eran personas con una diabetes de difícil manejo y que solían padecer muchas hipoglucemias. Los episodios de descenso de la glucemia, explican los autores del estudio, desaparecieron en los primeros 90 días del tratamiento experimental.

Este innovador estudio, sin embargo, plantea ciertos desafíos. Y es que para administrar estas células madre transformadas es necesario inmunosuprimir a los pacientes. El objetivo es evitar a toda costa el rechazo del organismo a estas células exteriores.

Es posible, además, que estos pacientes deban tomar el medicamento inmunosupresor de por vida y esto supone un mayor riesgo de sufrir infecciones y otras complicaciones. Es decir, que antes de administrar el tratamiento hay que seleccionar bien a los pacientes.

Teniendo en cuenta la seguridad que ofrecen los medicamentos para el control de la diabetes, este nuevo tipo de tratamiento en fase de estudio puede resultar más interesante para los casos más graves de la enfermedad.

Esta ambiciosa investigación es la más significativa que existe en cuanto al uso de células madre en diabetes tipo 1. Sin embargo, los científicos han expresado la necesidad de seguir investigando esta vía, debido a que el estudio ha tenido una corta duración y poca población.

Ahora es importante determinar si el tratamiento es escalable a una población mayor y asegurarse de sus beneficios a largo plazo. Es decir, si con el paso del tiempo estas células madre dejan de fabricar insulina y glucagón o si, por el contrario, duran toda la vida.

Si bien es importante atender a estas dos limitaciones, los expertos destacan que los resultados son muy positivos y esperanzadores. La diabetes tipo 1 en España afecta al 0,4% de la población y cada año se producen de 15 a 20 nuevos casos por cada mil habitantes.

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune, en ella las células que producen la insulina son atacadas y destruidas. Sin esa molécula, el organismo es incapaz de realizar de la forma correcta el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas.

Consecuencias graves

Ahora bien, se desconocen las causas específicas que desencadenan esta enfermedad. Sin embargo, los expertos explican que debe existir una predisposición genética previa. "Se produce por una combinación de factores genéticos y ambientales", explica la Clínica Universidad de Navarra (CUN).

"Entre los factores ambientales, los virus parecen los candidatos más probables", sigue la CUN. Aunque también se puede manifestar durante la etapa adulta, es en la infancia y en la adolescencia cuando se inician la mayoría de casos.

La diabetes puede llegar a producir complicaciones muy severas en el organismo. Puede ser responsable de un aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares por daños en el corazón o en los vasos sanguíneos, pero también puede afectar otros órganos.

El descontrol en la glucemia puede producir también daños en el sistema nervioso, en los ojos —puede ser causa de glaucoma, cataratas e, incluso, ceguera—, daña los pies, la piel y la boca. Por último, la diabetes también puede provocar importantes complicaciones durante el embarazo, tanto en la madre como en el bebé.