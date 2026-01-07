Karlos Arguiñano (77), chef, sobre la longevidad: "Todas las mañanas desayuno un huevo de mi gallinero en pelotas"

Las claves nuevo Generado con IA Karlos Arguiñano, a sus 77 años, desayuna cada mañana un huevo recién recogido de su propio gallinero, a menudo acompañado de otros alimentos como jamón cocido, lomo o vegetales. El chef defiende el valor nutricional del huevo y destaca que consume este alimento prácticamente todos los días de su vida, tanto en desayunos como en cenas. Arguiñano considera que la clave para una alimentación saludable va más allá de evitar el huevo e incluye hábitos como evitar el tabaco, el exceso de azúcar y mantener la actividad física. El cardiólogo Aurelio Rojas señala que el consumo de huevos puede ser seguro siempre que se acompañe de un estilo de vida saludable y sin excesos.

El cocinero Karlos Arguiñano no sólo ha conseguido ser admirado en España por su maestría a la hora de cocinar y su facilidad para transmitirla a través de la televisión. Este célebre chef también es reconocido como un icono de sencillez y de buen carácter.

A sus 77 años, Arguiñano dedica el día a su trabajo en la televisión, a su familia y a cultivar sus propios alimentos y a cuidar de sus gallinas. El guipuzcoano se ha confesado como un "loco de las gallinas" debido al valor que tiene el huevo en la alimentación y la cocina.

"Cuando pasas por ciudades y ves una estatua en mitad de la calle —que serán gente de bien casi todos, me imagino— en un caballo con una espada, yo pondría al lado una gallina tan grande como él. Nos han dado más vida las gallinas que todas las espadas del mundo".

Así declaraba su admiración por este ave doméstica el cocinero en uno de los episodios de su programa. "La gallina pone huevos todos los días hasta los dos años. A partir del segundo año ponen o muy pocos o dejan de poner. Hay que utilizarlas para caldo", señala.

Tanto le gustan las gallinas a Arguiñano que todos los días recoge sus huevos para desayunar. Sí, Karlos Arguiñano es una de las personas que ha confesado tomar por lo menos un huevo todos los días, a pesar de la mala fama que durante años ha tenido.

Desayunar un café le parece a Arguiñano algo "de estudiantes", según contó en El Hormiguero provocando la risa del público. "Voy al gallinero, que lo tengo a 30 metros, cojo el huevito templado, pongo aceite y, o cascado, o revuelto, o en tortilla".

A este huevo lo acompaña con un poco de cabeza de jabalí algunos días o una cebolleta frita. "Es más, lo cocino todo en pelotas", añadió. "¡Qué libertad cocinar en pelotas!". El desayuno a base de huevo, cocinado y consumido desnudo, es su ritual matutino.

Tomar huevo sin problema

En otras ocasiones también ha afirmado acompañar los huevos de su desayuno con alimentos vegetales como el tomate de ensalada o el aguacate. También con otros de origen animal como el jamón cocido y el lomo, "todo medido, sin exceso", apunta.

Pero, además, Arguiñano también ha explicado que muchas noches vuelve a recurrir al huevo para hacerse "una tortillita" de cena. Al final, tal y como recoge Infobae, el cocinero afirma: "No creo que haya un día de mi vida en el que no haya comido huevo".

Ahora bien, ¿qué pasa si tomamos huevos todos los días? Esta pregunta sigue generando debate a día de hoy y es que la preocupación sobre si este alimento sube el colesterol y nos pone en un mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular genera distintas opiniones.

En este sentido, el cardiólogo Aurelio Rojas lo explicó de una manera muy detallada en sus redes sociales. "La clave no es si el huevo es malo o no, la clave está en cómo vivimos y lo que hacemos con nuestro cuerpo", señaló este médico. El colesterol, por sí mismo, no es malo tampoco.

"Tenemos que entender que, a lo largo de nuestra vida, nuestro metabolismo y nuestros vasos sanguíneos se ven expuestos a cientos de factores que los dañan", continúa Rojas. Esos factores son el tabaco, el alcohol, la inactividad, el estrés, el sobrepeso, la diabetes…

"Estos son los factores que generan resistencia a la insulina e inflamación y hacen que, verdaderamente, si consumes más de dos huevos al día, sí que pueden dañar tu salud", asegura el médico en sus redes sociales.

"Así que si quieres comer huevos de manera segura y saludable, antes tira el cigarrillo, evita el exceso de azúcar, descansa bien y ponte las zapatillas para perder esos kilos de más", concluye Rojas.