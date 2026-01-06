Ángel Durántez (62), experto en longevidad: "A partir de los 35 años en España todos empezamos a estar preenfermos"

Las claves nuevo Generado con IA El Dr. Ángel Durántez afirma que a partir de los 35 años comienzan a gestarse dolencias asociadas al envejecimiento, por lo que recomienda empezar a cuidarse antes de la mediana edad. El concepto de longevidad ha evolucionado desde la apariencia joven hacia la medicina preventiva y la búsqueda de funcionalidad y salud real. Durántez señala que solo con una dieta equilibrada es difícil alcanzar biomarcadores óptimos, sugiriendo el uso de complementos nutricionales para lograr un envejecimiento saludable. La genética influye menos de lo que se piensa en la longevidad; según Durántez, representa menos del 10% en la mayoría de los casos, siendo los hábitos de vida mucho más determinantes.

Desde hace décadas, el ser humano ha pasado de buscar la 'vida eterna', a buscar aparentar ser joven para siempre. Ya no buscamos solo vivir más, sino aparentar una edad menor a la que realmente tenemos. Pero, además, durante los últimos años el concepto ha ido un paso más allá: se busca la juventud y la funcionalidad, y no solo evitar la enfermedad.

Así lo ha explicado el Dr. Ángel Durántez, experto en medicina preventiva y titulado en medicina para un envejecimiento saludable en Estados Unidos, en una reciente entrevista al Diario de Mallorca: "A partir de los 35 años todos empezamos a estar preenfermos".

Durántez es especialista en educación física, pero también en antienvejecimiento, siendo pionero en España en Medicina Preventiva. Según sostiene él mismo, a partir de los 35 años es cuando empiezan a gestarse ciertas dolencias que darán paso a la vejez, motivo por el cual aconseja empezar a cuidarse cuanto antes y no a partir de la mediana edad.

Como él mismo recuerda en su reciente entrevista, el paso inicial fue el antienvejecimiento cosmético, es decir, aparentar juventud, un concepto que creció exponencialmente gracias a la medicina y cirugía estética en la década de los 90. Sin embargo, más adelante el concepto cambió: "Surge ese movimiento que se distancia de la palabra antienvejecimiento para hablar de medicina preventiva. Se abren las primeras clínicas específicas, siempre en Estados Unidos, en torno al 2005".

No fue hasta el año 2013, cuando se publicó un estudio en la revista Cell ahondando en las claves del envejecimiento saludable, cuando este concepto llegó a España. Dicho trabajo fue coescrito por el Dr. Carlos López-Otín, lo cual "cambia todo el panorama" en nuestro país, según explica Durántez: "En el 2023, volvieron a actualizar estas marcas (de envejecimiento) y ya están hablando de las siguientes, por ejemplo, cómo contribuye la soledad. No es una marca molecular propiamente dicha, pero preocupa el aislamiento social y lo que va a venir con todo esto".

Respecto al momento adecuado para empezar a preocuparnos de nuestra salud, este experto en envejecimiento lo tiene claro: "A los 44 años hay un aumento de la velocidad del envejecimiento. Puedes empezar cuando quieras [...] ¿A partir de qué momento sería más lógico? A partir de los 40".

Como también explica Durántez, a partir de los 35-40 años es cuando se van iniciando los primeros signos y síntomas de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Algunos casos son de índole cardiovascular o cognitivo, y otros se relacionan con un mayor riesgo de cáncer; según su experiencia, la genética decidirá en cada caso: "Se hablaba de que esto tenía que ver con la teoría de la senescencia programada (en biología, un proceso natural por el cual las células envejecen y dejan de dividirse, pero no mueren). De alguna manera estamos programados para empezar a desaparecer cuando ya hemos cumplido con nuestro ciclo vital".

Sin embargo, como también comenta, no siempre será suficiente con un buen estilo de vida: "Solo con una alimentación sana, equilibrada, es difícil colocar los biomarcadores en sus niveles óptimos [...] Incluso haciendo una dieta mediterránea perfecta, al final difícilmente vamos a alcanzar esos valores. Entre otras cosas porque la densidad nutricional de los alimentos ha disminuido enormemente en el último siglo por la forma de cultivo".

En este aspecto, el experto aconseja apoyarnos en complementos nutricionales, pero siempre con sentido: mejorar los niveles de colesterol o potenciar los niveles de vitamina D, entre otros, sería clave en su opinión para lograr un envejecimiento saludable.

Cada vez vivimos más años; de hecho, Durántez recuerda que la esperanza de vida ha aumentado en 30 años en el último siglo, pero 15 de esos años no se viven con toda la salud posible.

Asimismo, para finalizar, también recuerda la participación de la genética en este aspecto, o su "escasa" participación real en comparación a lo que se suele creer: "No pesa más del 10% en el resultado final de tu longevidad, para la mayoría de la población. Quienes viven 100 años o más si tienen genética protectora. Pesa, pero no tanto como nos creemos".