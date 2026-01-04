Ben-Shahar (56 años), filósofo: "Activa 4 hormonas para ser feliz: dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas"

Las claves nuevo Generado con IA El profesor Tal Ben-Shahar propone activar cuatro hormonas (dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas) para aumentar la felicidad. Ben-Shahar sugiere hábitos matutinos como realizar pequeñas tareas, exponerse a la luz solar, hacer ejercicio y abrazar para estimular estas hormonas. Recomienda la aceptación del sufrimiento y reconoce que la felicidad total es imposible, por lo que es importante permitirse experimentar días malos. Actividades como bailar, reír o mostrar bondad también ayudan a liberar endorfinas y oxitocina, mejorando el bienestar desde temprano.

La felicidad es un asunto por el que los científicos se están interesando especialmente en los últimos años. De hecho, la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos tiene varios profesores famosos en todo el mundo que ofrecen su conocimiento para lograrla.

Uno de los más conocidos es el profesor Tal Ben-Shahar porque no sólo da clases en esta institución, sino que también recorre el mundo dando charlas y presentando sus libros sobre la felicidad. Recientemente, ha explicado que existen hábitos matutinos para la felicidad.

"Tu rutina matutina marca la pauta del día, influyendo en tu estado de ánimo y energía", asegura este experto. Y, en este sentido, Ben Shahar propone elevar nuestra felicidad desde bien temprano estimulando las hormonas que mejor nos hacen sentir.

Estas hormonas "de la felicidad", tal y como este profesor de Harvard explica, son "la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas". Es decir, que este experto propone una rutina basada en la evidencia científica y en varios pasos para estimular cada hormona.

En primer lugar, Ben-Shahar habla de la dopamina, que "alimenta la motivación y la concentración" y que podemos estimular por la mañana "con pequeñas victorias". El experto se refiere a realizar tareas tan sencillas como hacer nuestra cama por la mañana.

Este pequeño logro sienta muy bien a tu cerebro y lo recompensa con la liberación de esta sustancia placentera. Esta hormona tiene mucho que ver con las tareas que cumplimos a lo largo del día: "Imagina el éxito para activar las vías de la dopamina".

La siguiente hormona, la serotonina, es el neurotransmisor que "promueve la calma y el equilibrio" y se ha asociado con un sueño de mayor calidad. Para potenciar esta hormona, el experto sugiere exponerse "de 5 a 10 minutos a la luz solar por la mañana".

Aceptar el sufrimiento

También puede ser muy útil realizar algo de ejercicio físico y recomienda especialmente salir a caminar o hacer yoga. "La respiración profunda o la meditación pueden regular la serotonina", asegura este experto en felicidad. La mañana es un buen momento para hacer ejercicio.

La oxitocina, comúnmente conocida como la hormona del amor, "se libera a través del contacto físico y los actos de bondad". Si quieres potenciar la oxitocina, comienza el día con un abrazo de 20 segundos a tu pareja o a cualquier persona con la que vivas.

¡Ojo! porque también sirve abrazar a nuestras mascotas: "Acariciar a los animales aumenta los niveles de oxitocina", asegura Ben-Shahar. Si no tienes a nadie cerca por la mañana, recuerda que esta hormona también inunda el cuerpo cuando realizas un acto de bondad.

Y, por último, para estimular las endorfinas, que "mejoran el estado de ánimo y reducen el dolor", este profesor de Harvard recomienda que bailes "tu canción favorita para una explosión de energía". El experto resume que la música y el ejercicio se relacionan con la liberación de endorfinas.

También lo hace la risa, así que, si por la mañana encuentras algo gracioso, tu cuerpo reaccionará con una buena ración de endorfinas que dejan una sensación placentera. Estos hábitos pueden hacer que nuestro día empiece de la mejor manera posible.

Ahora bien, Ben-Shahar explica que la felicidad total es imposible y que hay que aceptar este hecho, precisamente, si queremos sentirnos dichosos. "Sólo hay dos tipos de persona que no sienten emociones dolorosas: los psicópatas y los muertos", señala.

A pesar de que la asignatura que él imparte en la universidad es la de Psicología positiva, este profesor destaca la importancia de permitirnos ser humanos. Es decir, "aceptar que habrá días malos".