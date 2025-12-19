El misterioso asesinato de un científico del MIT vinculado con el tiroteo de la Universidad de Brown

Las claves nuevo Generado con IA Nuno Loureiro, científico nuclear del MIT, fue hallado muerto en su casa con heridas de arma de fuego, días después de un tiroteo en la Universidad de Brown. El principal sospechoso, Claudio Neves Valente, exalumno de Brown y compañero de Loureiro en Lisboa, fue encontrado muerto por suicidio junto a dos armas de fuego. La policía vincula a Neves Valente tanto con el tiroteo en Brown como con el asesinato de Loureiro, aunque se desconocen sus motivaciones. Se investiga una posible relación internacional en el caso, ya que Loureiro apoyó a Israel y era considerado clave en investigaciones nucleares, aunque no hay pruebas firmes de esa conexión.

Poco pudieron hacer los sanitarios después de que Nuno Loureiro fuera encontrado en su casa el pasado lunes con heridas de arma de fuego. Su muerte fue certificada el martes, tan sólo tres días después del traumático tiroteo en la Universidad de Brown, en Estados Unidos.

Loureiro era un reputado científico nuclear del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y dirigía el Centro de Ciencia de Plasma y Fusión de la institución. Su muerte se investiga como homicidio, pero no se relacionó con el tiroteo en la universidad, a una hora de su casa.

Al menos, hasta que apareció la última pieza de este puzle. La policía encontró este jueves otro cadáver, esta vez en un local del pueblo de Salem, en New Hampshire, también a una hora de la casa de Loureiro. Este último muerto, que se había suicidado, fue identificado como Claudio Neves Valente.

Neves Valente era un ciudadano portugués de 48 años y el FBI le ha señalado como sospechoso del tiroteo de Brown y del asesinato de Loureiro. Junto a su cadáver, una cartera y dos armas de fuego que serán analizadas, aunque las autoridades están seguras de su culpabilidad.

Pero, ¿qué se sabe sobre este hombre y su posible motivación para cometer ambos crímenes? Poco. La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Hull Paxson, ha confirmado que Neves Valente estudió en esta institución entre los años 2000 y 2001.

Además, la fiscalía ha sorprendido con otra revelación: piensan que Loureiro y su presunto asesino coincidieron en el Instituto Superior Técnico de Lisboa entre 1995 y 2000. Ambos hombres podrían conocerse de aquella época como compañeros de estudio.

A pesar de estas conexiones, poco se conoce más allá de que Loureiro podría ser un objetivo directo de Neves Valente, no así los dos alumnos asesinados durante el tiroteo. La policía de Providence, ciudad donde se encuentra Brown, considera que actuó en solitario.

Tras la pista

La policía pudo seguir la pista de Neves Valente debido a que su imagen quedó registrada en cámaras de seguridad cerca del lugar del tiroteo. Un empleado de mantenimiento de Brown, escribe CNN, se fijó en él y anotó su matrícula al resultarle sospechoso.

Comenzó entonces una búsqueda del coche, que resultó ser de alquiler, pero Neves Valente no lo puso fácil y es que parece ser que le cambió la matrícula cuando se dirigió a la casa de Loureiro para asesinarlo. También usó tarjetas a otro nombre para evitar ser rastreado.

Aunque no existe ninguna información que lo respalde, el medio israelí The Jerusalem Post asegura que funcionarios de su país investigan la posible relación de Irán en el asesinato de Loureiro. Pero, ¿qué les ha llevado a sospechar este escenario?

Según el periódico, Loureiro había apoyado públicamente a Israel en los últimos meses y era considerado como una pieza clave en la investigación mundial de la energía nuclear y en el desarrollo de tecnología vinculada a ella. El medio insiste en que no existen, por el momento, pistas que refuercen esta teoría.

Loureiro había recibido uno de los 400 premios a la carrera temprana de científicos e ingenieros otorgados por el ex presidente Joe Biden. "La energía de fusión cambiará el curso de la historia. Con humildad y emoción dirijo un centro que juega un papel determinante en permitir ese cambio", dijo entonces Loureiro.