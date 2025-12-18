Qué les ocurre a las personas que viven con VIH como Eduardo Casanova: así es su calidad y esperanza de vida

Las claves nuevo Generado con IA Eduardo Casanova ha revelado públicamente que es seropositivo y anuncia un documental sobre su experiencia para luchar contra el estigma del VIH. Gracias a los tratamientos antirretrovirales, las personas con VIH en España tienen una calidad y esperanza de vida similar a la población general. El VIH no es lo mismo que el SIDA; con el tratamiento adecuado, el virus puede hacerse indetectable e intransmisible. En 2024 se notificaron unos 3.340 nuevos casos de VIH en España, siendo la transmisión sexual la vía principal de contagio.

Eduardo Casanova ha confesado ser seropositivo este jueves en sus redes sociales. "Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años", ha escrito el director de cine en una publicación en la que anuncia un documental sobre ello.

Como dice su propio nombre, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y vuelve vulnerable al organismo frente a otras infecciones. Pero no es lo mismo que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, comúnmente llamado SIDA.

Aunque todavía se confunden, el SIDA sólo se produce cuando el VIH llega a infligir un daño significativo en el sistema inmune del paciente. Sin embargo, los tratamientos actuales que se basan en fármacos antirretrovirales son capaces de evitar la evolución a este estado.

Esta confusión es sólo uno de los mitos que componen el estigma social que existe en relación a los afectados por este virus y que Casanova denuncia: "Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH", ha lamentado esta celebridad.

Sobre su anuncio, Casanova explica que espera que pueda llevar a más personas con VIH a hablar de su condición con libertad y dignidad. "Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido casi con nadie que tiene la infección", asegura.

Y añade que se debe a "un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo". Las condiciones de las personas que viven con VIH en España, sin embargo, han cambiado mucho en las últimas décadas en España. Ahora, no acorta la vida.

Con el tratamiento adecuado, estas personas tienen la misma esperanza de vida que la población que no está infectada. Esto se debe a que en España es posible el acceso al tratamiento antirretroviral, que brinda una alta calidad de vida a estas personas.

Indetectable, intransmisible

Uno de los mensajes más celebrados por la ciencia es que se ha conseguido que las personas con VIH lleguen a tener niveles indetectables del virus en la sangre y cuando se produce esta condición el virus es intransmisible. Es decir, no se contagia.

El tratamiento con antirretrovirales consiste en un medicamento oral que se toma a diario, pero también está disponible a través de inyecciones que pueden administrarse hasta una vez cada dos meses en el hospital. Además, existen también opciones preventivas.

La profilaxis pre exposición (PrEP) apareció en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud en 2019 y consiste en la administración de dos antirretrovirales en una sola pastilla y que previene el contagio a las personas que son más vulnerables a él.

La vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales, pero también el contacto con la sangre de una persona infectada o a través del embarazo de madres a hijos. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, en 2024 hubo unos 3.340 nuevos casos.

Se estima que, al corregir los datos, los nuevos casos de 2024 alcancen 7,44 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Hasta el 85,2% de esos nuevos casos se dan en hombres y el 54,3% de la transmisión se produjo entre hombres que tienen sexo con hombres.

La transmisión sexual en relaciones heterosexuales alcanzó en 2024 el 28,7% de los casos nuevos y sólo el 1,5% se produjo a través del consumo de drogas. Es decir, que hasta el 83% de los nuevos casos de VIH se producen en el contexto de relaciones sexuales.

Tanto la prueba del VIH como los tratamientos antirretrovirales están cubiertos por el sistema sanitario español. Sin embargo, Sanidad incide en que hasta el 51,1% de las personas que dieron positivo en 2024 presentaban un diagnóstico tardío.

Sanidad recuerda la importancia para la persona que vive con VIH y la comunidad que tiene la detección temprana de este virus. De esta manera, se pueden reducir los síntomas y evitar nuevos casos en la población general.